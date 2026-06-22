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Copa do Mundo Yamal lamenta perda da criatividade no futebol e coloca Neymar entre seus jogadores favoritos Para o atacante, o futebol moderno tem perdido parte da espontaneidade que marcou gerações anteriores

Destaque da vitória da Espanha por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita na segunda rodada da Copa do Mundo, Lamine Yamal aproveitou o bom momento para fazer uma reflexão sobre os rumos do futebol atual. Em entrevista ao jornal espanhol El País, o jovem atacante afirmou sentir falta de jogadores mais criativos e citou Neymar entre os atletas que mais gosta de assistir.

Para Yamal, o futebol moderno tem perdido parte da espontaneidade que marcou gerações anteriores. Ao comentar os jogadores que mais admira, o espanhol colocou o brasileiro ao lado de nomes conhecidos pela capacidade de improvisação e talento individual.

"Hoje o futebol precisa de jogadores como Ronaldinho, Neymar, Isco, Vinícius Júnior, Benzema e Cherki. Nunca vi Thierry Henry jogar ao vivo, mas pelos vídeos que assisti, gostei bastante dele também", afirmou.

O atacante do Barcelona também criticou a forma como as categorias de base vêm formando os jovens atletas. Segundo ele, o excesso de instruções táticas desde a infância acaba limitando a criatividade dentro de campo.

"O problema que eu vejo com os garotos de hoje é que, a partir dos quatro anos, eles já entram numa escolinha de futebol. E lá eles te ensinam: ‘O lateral tem que receber e tocar pro ponta, o ponta tem que tocar pro meio, e todo mundo tem que defender e atacar’", disse.

Na sequência, Yamal relembrou a época em que jogava futebol nas ruas e afirmou que aquele ambiente favorecia muito mais a imaginação dos jogadores. "Já quando eu jogava na rua, a regra era bem simples: quem fizesse dois gols primeiro vencia e o perdedor saía. Era só diversão e criatividade", completou.

O espanhol ainda lamentou a mudança na forma como o público acompanha o esporte. "Lamento que as pessoas não assistam mais futebol como antes. Antigamente eu via muito mais jogo", afirmou

Aos 18 anos, Yamal vive mais um grande momento com a seleção espanhola. Após participar da goleada sobre a Arábia Saudita, ele se prepara para o duelo com o Uruguai na próxima sexta-feira, às 21h (de Brasília).

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