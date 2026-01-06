A- A+

Supercopa Yamal é ausência no treino do Barcelona e vira dúvida para semi da Supercopa

O jovem atacante Lamine Yamal foi a grande ausência na atividade desta terça-feira, último treino antes da semifinal da Supercopa da Espanha, que acontece nesta quarta-feira, contra o Athletic de Bilbao. Ele não participou da movimentação com o restante do grupo, no estádio King Abdullah Sports City, em Jedah, na Arábia Saudita.

O clube não divulgou nenhuma nota sobre o fato de o atleta não ter ido a campo. O jogador tem feito trabalhos específicos na academia, mas um ambiente de incerteza quanto a sua participação fica no ar.



O técnico Hansi Flick concedeu entrevista coletiva, não comentou sobre o assunto, mas fez uma cobrança pública a seus jogadores. Ele disse que seu time precisa render mais do que apresentou na vitória sobre o Espanyol por 2 a 0, pela La Liga, para não ser surpreendido na semifinal da Supercopa da Espanha.

O zagueiro Ronald Araújo treinou normalmente, mas deve ficar como opção para o duelo. Ele pediu mais intensidade de seus comandados e cobrou atenção do seu sistema defensivo.



No que diz respeito às contratações, Flick teve um reforço confirmado. João cancelo chega por empréstimo de um ano após acerto com o Al-Hilal e aumenta o leque de opções do treinador.



Barcelona e Athletic de Bilbao abrem as semifinais por uma vaga na decisão da Supercopa da Espanha. A outra semi está marcada para esta quinta-feira e reúne as equipes do Real Madrid e Atlético de Madri.

