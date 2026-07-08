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Copa do Mundo Yamal fala sobre Neymar e exalta performance de Messi na Copa do Mundo: 'Estou feliz por ele' Yamal também citou os já eliminados Cristiano Ronaldo e Neymar, de quem é fã declarado e amigo pessoal

O atacante Lamine Yamal, de 18 anos, vive a expectativa para o duelo entre Espanha e Bélgica, na sexta-feira, às 16h (de Brasília), em sua primeira Copa do Mundo O jovem craque é uma das principais atrações da partida, que será disputada no SoFi Stadium, em Inglewood, nos Estados Unidos

Antes da decisão, o jogador falou sobre outras estrelas que disputam a principal competição do futebol mundial. Ele exaltou a excelente campanha de Lionel Messi, ainda classificado e artilheiro do torneio, com oito gols. Yamal também citou os já eliminados Cristiano Ronaldo e Neymar, de quem é fã declarado e amigo pessoal.

"Incrível. Todo mundo sabe quem é Messi, mas ninguém esperava que ele jogasse em um nível tão alto. Estou muito feliz por ele. Estou feliz pelo Neymar, mesmo que ele não esteja mais jogando, e pelo Cristiano. Eles marcaram a infância de todos os jogadores de hoje. Qualquer coisa boa que aconteça com eles será boa para mim. E, se eu chegar à final, quero ganhá-la", disse Yamal ao jornal "Mundo Deportivo".

Lamine chegou à Copa do Mundo da América do Norte em recuperação de uma lesão sofrida no fim da temporada pelo Barcelona e vem ganhando ritmo ao longo da competição.

Até aqui, disputou as cinco partidas da Espanha no torneio. Na estreia, no empate por 0 a 0 com Cabo Verde, saiu do banco e atuou por apenas 19 minutos. Na rodada seguinte, voltou ao time titular, jogou os primeiros 45 minutos da goleada por 4 a 0 e marcou seu primeiro gol em Copas do Mundo, entrando para o top 10 dos jogadores mais jovens da história a balançar as redes no torneio.

Na terceira rodada da fase de grupos, participou de 76 minutos da vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai. Já nos 16 avos de final, novamente em um triunfo por 1 a 0, desta vez sobre Portugal, atuou durante os 90 minutos pela primeira vez na competição.

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