Yamal ironiza ter ficado fora de top 5 de Dembélé na Bola de Ouro: "É amigo de Mbappé, não?"
Atacante foi excluído da lista de favoritos ao prêmio Bola de Ouro citada pelo último vencedor do prêmio
Excluído da lista de favoritos ao prêmio Bola de Ouro citada pelo francês Dembelé, do Paris Saint-Germain, o atacante Lamine Yamal usou de ironia para tratar do assunto durante entrevista coletiva e esbanjou confiança ao falar de suas chances de ser eleito o melhor do mundo.
"É amigo do Kylian (Mbappé) não?", afirmou na entrevista coletiva desta terça-feira. "A verdade é que não me importo. Sempre que eu os enfrentei, os deixei mal. Eu me dou bem com o Ousmane (Dembelé) e é normal que ele tenha de escolher outros. Estou feliz com o ano que tive", afirmou a joia do Barcelona.
Na conversa com os jornalistas, Yamal disse não precisar fazer campanha para ser escolhido na premiação e afirmou que cada um pode pensar e optar por quem quiser.
"Não estou aqui para fazer campanha e não vou ficar implorando por nada. Esse é o trabalho de vocês (jornalistas)", disse ao ser questionado sobre suas chances de ganhar o prêmio na entrevista que aconteceu na véspera do time catalão estrear na Champions League.
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Segundo Dembelé, além de Mbappé, os outros dois nomes que têm mais chances de levar o troféu são Harry Kane, do Bayern de Munique, e Khvicha Kvaratskhelia, do Paris Saint-Germain.
Atual Bola de Ouro, ele não quis se colocar entre os favoritos. "Nunca voto em mim mesmo", afirmou em entrevista à France Football.
Yamal aproveitou a coletiva ainda para afastar especulações de que estaria insatisfeito neste início de temporada.
"Tenho 19 anos, venho de um título de Copa do Mundo e passei as férias da minha vida. Em nenhum momento estive mais feliz do que agora", afirmou o jogador.
Com 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol em quatro rodadas, o Barcelona faz a sua estreia na Champions League nesta quarta-feira e enfrenta o Feyenoord, da Holanda, no Camp Nou, às 13h45 (horário de Brasília).