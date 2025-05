Yamal pede desculpas por eliminação na Liga dos Campeões e 'promete' título para o Barcelona

A- A+

A eliminação na terça-feira (6) para a Inter de Milão, por 4 a 3, na semifinal da Liga dos Campeões, ainda dói no elenco do Barcelona. Ao final da partida, muitos atletas ficaram inconsoláveis no gramado do San Siro.

Um dos mais abatidos foi o jovem Lamine Yamal, de 17 anos, que utilizou suas redes sociais para pedir desculpas aos torcedores e para prometer um título do torneio europeu em breve.

"Demos tudo, nesse ano não foi possível, mas voltaremos. Não tenham dúvida nenhuma, 'culés'. Não pararemos até deixar esse clube aonde ele merece: no mais alto (nível). Cumprirei minha promessa e a trarei (o título da Liga dos Campeões) para Barcelona. Não pararemos até conseguirmos", afirmou o jovem jogador.





O atacante também aproveitou a mensagem para inflamar os ânimos para o próximo duelo, quando o time catalão enfrentará o rival Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. "No domingo é outra final (contra o Real Madrid), e todos temos que estar juntos. 'Visca', Barça!", complementou Lamine Yamal.



O Barcelona, que é líder do Espanhol, recebe o Real Madrid, no próximo domingo (11), às 11h15 (de Brasília), no estádio Olímpico de Montjuic, em Barcelona. Se vencer, a equipe de Yamal abre sete pontos de vantagem, com apenas três rodadas para o fim da competição.

