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Copa do Mundo 'Yamal, o bicho-papão da Espanha': jornais da França repercutem eliminação da seleção na Copa A eliminação ganhou um simbolismo ainda maior por ter ocorrido em 14 de julho, data da Queda da Bastilha

Considerada a principal favorita ao título da Copa do Mundo, a seleção francesa foi eliminada pela Espanha ao perder por 2 a 0, nesta terça-feira (14), no AT&T Stadium, em Arlington, na região metropolitana de Dallas (EUA), pelas semifinais da competição. Os principais jornais da França e de outros países repercutiram a derrota.

Principal jornal esportivo do país, o conceituado L'Équipe estampou em sua capa uma foto do atacante Kylian Mbappé, preocupado e com as mãos na cabeça, sob a manchete: "O acidente em Dallas". Em outra publicação, o veículo promoveu uma enquete perguntando: "Quem decepcionou?".

O Le Monde destacou mais uma atuação decisiva do atacante Lamine Yamal, que sofreu o pênalti que originou o primeiro gol, convertido por Mikel Oyarzabal. O jovem espanhol já havia sido protagonista das eliminações francesas na Eurocopa de 2024 e na Nations League de 2025. O jornal definiu Yamal como "o bicho-papão número um da Espanha".

Outro importante periódico francês, o Le Figaro, o jornal mais antigo ainda em circulação no país, foi direto na avaliação: "O sonho acabou para a França, eliminada da Copa do Mundo pela Espanha."

A eliminação ganhou um simbolismo ainda maior por ter ocorrido em 14 de julho, data da Queda da Bastilha, em 1789, marco do início da Revolução Francesa e principal feriado nacional. Aproveitando o contexto, o Le Parisien publicou a manchete: "Os fogos de artifício foram cancelados", em referência às tradicionais queimas de fogos realizadas em diversas cidades francesas, incluindo Paris, onde a Torre Eiffel costuma ser um dos principais cenários das celebrações.

Fora da França, a repercussão também foi intensa. Na Espanha, principal rival esportiva dos franceses, os jornais exaltaram a atuação da equipe comandada por Luis de la Fuente e celebraram a classificação para a decisão. O Marca, de Madri, estampou: "É sério de novo! Rumo à final da Copa do Mundo!", destacando a possibilidade de a seleção espanhola conquistar o bicampeonato.

Já o Mundo Deportivo, de Barcelona, publicou uma imagem do elenco espanhol comemorando a vitória, com Lamine Yamal em destaque, acompanhada da manchete: "A Espanha chega à final com uma atuação espetacular!". Outro dos principais jornais esportivos do país, o AS também comemorou o resultado e provocou quem apontava a França como favorita: "Uma lição para o mundo", escreveu o veículo.

Na Itália, a tradicional La Gazzetta dello Sport também se rendeu ao futebol apresentado pela Espanha e criticou a apatia da seleção francesa. O jornal destacou a superioridade dos espanhóis na semifinal com a manchete: "Espanha triunfa sob aplausos. França é derrotada, e os espanhóis voltam à final após 16 anos."

Agora, Mbappé, Dembélé, Olise e os demais comandados de Didier Deschamps voltam a campo no próximo sábado, às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, para a disputa do terceiro lugar. O adversário será o derrotado da outra semifinal, entre Inglaterra e Argentina, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

A partida marcará a despedida de Didier Deschamps da seleção francesa, decisão anunciada antes mesmo do início do torneio. Capitão da equipe campeã mundial em 1998, quando a França conquistou seu primeiro título em casa, o ex-volante assumiu o comando da seleção em 2012. Desde então, conquistou a Copa do Mundo de 2018 e levou os franceses ao vice-campeonato em 2022, consolidando seu nome como um dos maiores técnicos da história da equipe nacional.

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