A- A+

Futebol Quatro detidos após esfaqueamento do pai do jogador Lamine Yamal Os investigadores interrogarão a vítima "o mais rápido possível", assim como as testemunhas, para esclarecer as circunstâncias do ataque, acrescentou a polícia

Quatro pessoas foram detidas após o esfaqueamento do pai do jogador Lamine Yamal, confirmou a polícia local à AFP nesta quinta-feira (15).

O ataque aconteceu às 19h10 GMT (16h10 de Brasília) da quarta-feira em um estacionamento da localidade catalã de Mataró, a 30 quilômetros de Barcelona, no bairro de Rocafonda, onde Lamine Yamal cresceu, disse um porta-coz dos Mossos de Esquadra, a polícia autônoma da Catalunha.

Às 21h00 GMT (18h00 em Brasília) de quarta-feira, três pessoas foram presas e interrogadas na delegacia de Mataró. A quarta pessoa foi detida nesta quinta-feira às 9h GMT (6h00 em Brasília). A polícia não revelou as identidades.

"Obrigado a todos por seu incentivo, já estou melhor, um forte abraço a todos", escreveu no Instagram o pai de Yamal, o jovem astro do Barcelona de 17 anos.

Nasraoui foi esfaqueado várias vezes, segundo a polícia, está internado no hospital de Can Ruti, em Badalona e está "fora de perigo" e "estável", afirmou uma fonte próxima à família.

Os investigadores interrogarão a vítima "o mais rápido possível", assim como as testemunhas, para esclarecer as circunstâncias do ataque, acrescentou a polícia.

O jornal 'La Vanguardia' informou que o incidente ocorreu após uma discussão na rua com alguns homens que se aproximaram do pai de Yamal enquanto ele saía para passear com o cachorro. Nasraoui foi agredido em seguida.

Yamal despontou no Barcelona com 15 anos em abril de 2023 e se tornou uma peça-chave para os catalães na temporada passada.

O jogador também foi o destaque na conquista da seleção espanhola na Eurocopa, que o país venceu pela quarta vez, e se tornou o atleta mais jovem a jogar e fazer um gol na história dessa competição.

O pai de Yamal e sua avó ainda vivem em Rocafonda e o jovem jogador costuma comemorar seus gols fazendo um '304' com as mãos, o código postal do bairro.

Mounir Nasraoui se tornou famoso na Eurocopa por sua atuação nas redes sociais e em meios de comunicação ao publicar conteúdo frequentemente apoiando o seu filho.

Veja também

surfe Piscina de ondas de Kelly Slater fará parte do calendário do campeonato mundial de surfe