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COPA DO MUNDO

Yamal provoca França após classificação da Espanha para a final da Copa do Mundo: 'Pardon'

O atacante usou as redes sociais para publicar uma mensagem em tom de ironia direcionada aos franceses

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Lamine Yamal, astro da seleção espanholaLamine Yamal, astro da seleção espanhola - Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Lamine Yamal voltou a provocar a França após a classificação da Espanha para a final da Copa do Mundo. Horas depois da vitória por 2 a 0 na semifinal, nesta terça-feira, o atacante usou as redes sociais para publicar uma mensagem em tom de ironia direcionada aos franceses.

"Espanha na final!!! Pardon, pardon (carinha chorando)??", escreveu o jogador no TikTok, misturando espanhol e francês na legenda da publicação.

A mensagem foi acompanhada por um vídeo em que Yamal aparece vestindo a camisa da seleção espanhola e um boné enquanto celebra a vaga na decisão do Mundial. O conteúdo rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e ultrapassou 70 milhões de visualizações nas primeiras 10 horas, além de milhões de curtidas e compartilhamentos.

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A provocação deu sequência às publicações feitas pelo jovem espanhol antes da semifinal. Na véspera do confronto, ele compartilhou imagens relembrando gols marcados contra a seleção francesa em duelos anteriores.

Em campo, Yamal foi titular, permaneceu durante os 90 minutos e sofreu o pênalti que originou o primeiro gol da vitória da Espanha por 2 a 0.

Agora, a seleção espanhola aguarda o vencedor da semifinal entre Inglaterra e Argentina para conhecer seu adversário na decisão da Copa do Mundo, marcada para domingo.

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