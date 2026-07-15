A- A+

COPA DO MUNDO Yamal provoca França após classificação da Espanha para a final da Copa do Mundo: 'Pardon' O atacante usou as redes sociais para publicar uma mensagem em tom de ironia direcionada aos franceses

Lamine Yamal voltou a provocar a França após a classificação da Espanha para a final da Copa do Mundo. Horas depois da vitória por 2 a 0 na semifinal, nesta terça-feira, o atacante usou as redes sociais para publicar uma mensagem em tom de ironia direcionada aos franceses.



"Espanha na final!!! Pardon, pardon (carinha chorando)??", escreveu o jogador no TikTok, misturando espanhol e francês na legenda da publicação.



A mensagem foi acompanhada por um vídeo em que Yamal aparece vestindo a camisa da seleção espanhola e um boné enquanto celebra a vaga na decisão do Mundial. O conteúdo rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e ultrapassou 70 milhões de visualizações nas primeiras 10 horas, além de milhões de curtidas e compartilhamentos.





A provocação deu sequência às publicações feitas pelo jovem espanhol antes da semifinal. Na véspera do confronto, ele compartilhou imagens relembrando gols marcados contra a seleção francesa em duelos anteriores.



Em campo, Yamal foi titular, permaneceu durante os 90 minutos e sofreu o pênalti que originou o primeiro gol da vitória da Espanha por 2 a 0.



Agora, a seleção espanhola aguarda o vencedor da semifinal entre Inglaterra e Argentina para conhecer seu adversário na decisão da Copa do Mundo, marcada para domingo.

Veja também