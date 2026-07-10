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Copa do Mundo Yamal provoca França antes da semifinal: 'Eles deveriam nos temer, já os vencemos duas vezes' O confronto entre as favoritas Espanha e França será disputado no AT&T Stadium, em Arlington (EUA), na terça-feira, às 16h (de Brasília)

Lamine Yamal foi eleito o melhor em campo pela Fifa na vitória da Espanha por 2 a 1 sobre a Bélgica, nesta sexta-feira, em Inglewood (EUA), resultado que garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Mundo 2026 contra a França, na próxima terça-feira. Após a partida, o atacante aproveitou para mandar um recado aos próximos adversários.

"Viemos aqui para vencer, e isso é a única coisa que importa. Eles deveriam nos temer, já os vencemos duas vezes. Nós não temos medo deles. Acho que somos as duas melhores equipes", disse o camisa 19 ao canal espanhol La 1.

A provocação de Lamine Yamal tem como base os últimos dois confrontos decisivos entre as seleções. Em 2025, os comandados de Luis de la Fuente superaram os franceses por 5 a 4 e avançaram à final da Nations League. O astro do Barcelona, de 18 anos, marcou duas vezes naquela ocasião.

No ano anterior, pela Eurocopa, os espanhóis também levaram a melhor sobre o time de Didier Deschamps, com triunfo por 2 a 1 nas semifinais. Novamente com participação de Yamal, a seleção seguiu adiante e conquistou o título ao derrotar a Inglaterra na decisão pelo mesmo placar. Nos últimos dez encontros entre os países, são sete vitórias espanholas.

O jovem também se mostrou eufórico com a classificação nas quartas de final, exaltou a atuação coletiva e criticou a postura defensiva dos belgas, que tiveram pouco controle da bola, inclusive durante o empate por 1 a 1.

"Estamos muito empolgados por estarmos nas semifinais. Estamos muito felizes com a classificação. Fomos muito superiores. As outras equipes estão se posicionando muito atrás", afirmou.

O confronto entre as favoritas Espanha e França será disputado no AT&T Stadium, em Arlington (EUA), na terça-feira, às 16h (de Brasília). Será apenas o segundo encontro entre elas em Mundiais O primeiro ocorreu em 2006, na Alemanha, quando os franceses venceram de virada por 3 a 1 nas oitavas de final, em um duelo marcado por gerações que reuniam nomes como Zidane, Henry e Ribéry de um lado, e Raúl, Xavi e Villa do outro.

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