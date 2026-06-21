Yamal supera Messi e entra no top 10 dos mais jovens a marcar gols em Copas; Pelé lidera

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O astro Lamine Yamal, de 18 anos, anotou um dos gols da goleada da Espanha por 4 a 0 contra a Arábia Saudita, neste domingo, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), pelo Grupo H da Copa do Mundo. A bola na rede colocou o atacante do Barcelona no Top 10 dos mais jovens da história a marcar em Mundiais.



O camisa 19, de 18 anos e 343 dias, foi às redes logo aos 10 minutos do primeiro tempo, após grande assistência de Mikel Oyarzabal. O primeiro gol de Yamal em Copas o coloca em oitavo lugar na lista de jovens, liderada por Pelé, com 17 anos e 239 dias.



Yamal supera Lionel Messi, que está em nono, com 18 anos e 357 dias, mas não é o espanhol com a melhor marca, que pertence a Pablo Gavi, que anotou na Copa do Catar, na goleada por 7 a 0 contra a Costa Rica, com 18 anos e 110 dias. Gavi é o terceiro da lista, atrás do mexicano Manuel Rosas, que na Copa de 1930, também em solo mexicano, marcou aos 18 anos e 90 dias.



O quarto da lista é Ibrahim Mbaye, de Senegal, que também foi às redes nesta edição de Mundial. Foi ele o autor do gol senegalês diante da derrota para a França por 3 a 1, na estreia africana.





Lamine também encerrou uma marca que não acontecia desde 1958, novamente com Pelé e a seleção brasileira campeã do mundo pela primeira vez, tornando-se o segundo mais jovem a abrir o placar em um jogo de Copa do Mundo.



O craque foi substituído no intervalo, preservado pelo técnico Luis de la Fuente. Ele ainda aprimora a forma física após lesão pelo Barcelona no fim da temporada. Yéremy Pino entrou em seu lugar.



A Espanha lidera o Grupo H com quatro pontos, seguida por Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita, todos com um ponto. A seleção de Luis de la Fuente volta a campo na próxima sexta-feira, às 21h (de Brasília), contra o Uruguai, no Estadio Akron, em Zapopan (MEX).



Confira o top 10 completo



Pelé (Brasil) - 17 anos e 239 dias;

Manuel Rosas (México) - 18 anos e 93 dias;

Gavi (Espanha) - 18 anos e 110 dias;

Ibrahim Mbaye (Senegal): 18 anos e 143 dias;

Michael Owen (Inglaterra) - 18 anos e 190 dias;

Nicolae Kovacs (Romênia) - 18 anos e 197 dias;

Dmitri Sychev (Rússia) - 18 anos e 231 dias;

Lamine Yamal (Espanha) - 18 anos e 343 dias;

Lionel Messi (Argentina) - 18 anos e 357 dias;

Julian Green (Estados Unidos) - 19 anos e 25 dias.

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