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COPA DO MUNDO 2026 Yamal usa bandagem na coxa e é poupado de treino da Espanha três dias antes da final da Copa Atacante apareceu com bandagem na mesma região que havia sido afetada por uma lesão no fim da temporada europeia, pelo Barcelona

A Espanha iniciou nesta quinta-feira a preparação para a final da Copa do Mundo contra a Argentina com uma atenção especial ao controle físico do elenco. Lamine Yamal e Pedro Porro não participaram do treino com os demais jogadores em Nova Jersey e realizaram atividades individuais por causa de uma sobrecarga muscular.

O atacante apareceu no campo com uma bandagem na coxa esquerda, mesma região que havia sido afetada por uma lesão no fim da temporada europeia, pelo Barcelona. Yamal disputou os 90 minutos da semifinal contra a França e foi preservado pela comissão técnica na primeira atividade após a classificação.

Pedro Porro também ficou fora do trabalho coletivo. O lateral-direito deixou a vitória por 2 a 0 sobre os franceses no segundo tempo e passou a receber cuidados para controlar o desgaste físico acumulado durante a competição.



A decisão de não utilizar os dois jogadores no treino com o grupo foi uma medida preventiva da comissão técnica de Luis de la Fuente, que busca administrar a carga dos atletas antes da final de domingo. A expectativa é que ambos estejam à disposição para enfrentar a Argentina.

A decisão da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina será disputada neste domingo, às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A seleção espanhola busca o segundo título mundial de sua história, enquanto os argentinos tentam conquistar a quarta taça da competição.

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