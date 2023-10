A- A+

Seleção Brasileira Yan Couto, Carlos Augusto e Gabriel Jesus devem ser novidades diante do Uruguai Trio entra nas vagas de Danilo, Guilherme Arana e Richarlison em confronto válido pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira pode ter novidades na escalação para enfrentar o Uruguai, terça-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Centenário, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Em treinamento realizado neste domingo (15), o técnico Fernando Diniz fez modificações nas laterais e no ataque.

Uma mudança é certa. Cortado por lesão, Danilo será substituído por Yan Couto, que foi acionado durante o empate em 1x1 do Brasil com a Venezuela, em Cuiabá. Outras duas trocas são por opção técnica. Saem o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Richarlison para as entradas de Carlos Augusto e Gabriel Jesus, respectivamente.

Caso as alterações ocorram, será o primeiro jogo de Carlos como titular da Seleção. O Brasil deve ir a campo com Ederson, Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Vinicius Júnior e Gabriel Jesus.

