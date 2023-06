Yane Marques é apresentada como secretária executiva de Esportes Educacionais do Recife

A- A+

Referência no pentatlo moderno com três participações em Olimpíadas e única brasileira a conquistar medalha na competição nesta modalidade. Esse é o vitorioso currículo de Yane Marques, que chega para compor o time da Secretaria de Educação do Recife. Assumindo o cargo de secretária executiva de Esportes Educacionais, a ex-atleta foi apresentada oficialmente nesta terça-feira (27), durante o Colegiado de Gestores da Rede Municipal de Ensino do Recife.



Competidora de elite, a pernambucana de Afogados da Ingazeira volta para a escola, considerada a base da iniciação esportiva, com a bagagem cheia de projetos e objetivos para incentivar a prática de esportes desde a infância, abrindo as portas do mundo esportivo para crianças e adolescentes dentro das salas de aula.





"A escola tem material humano e precisa ter um olhar de base para o esporte nacional. O Brasil é hoje uma potência olímpica, mas não é uma potência esportiva, porque não temos a base que poderíamos e deveríamos ter. Queremos permitir que os nossos alunos escolham ser atletas", detalhou Yane, que prosseguiu: "Essa é uma oportunidade ímpar de dar a minha contribuição para esse movimento de fazer com que o esporte escolar seja visto como base, fomento e oportunização."



Dentre as iniciativas planejadas pela gestora estão o resgate dos Jogos Escolares, capacitações com professores especialistas e clínicas esportivas dentro das escolas, investimento no paradesporto escolar e incentivo ao desporto feminino, além de trabalhar os valores e a cultura dos esportes olímpicos. "Quero que a minha história se repita em muitos outros e que eles possam ter a realidade transformada por meio do esporte", complementou.



"Ganhamos um reforço de peso para intensificar o projeto esportivo dentro das nossas escolas. Temos muitas crianças e jovens talentosos na nossa rede e Yane chega para somar. Temos muito orgulho de tê-la conosco e do trabalho que ela desenvolverá. Vai contribuir bastante para ensinar e inspirar os nossos estudantes", celebrou o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.

