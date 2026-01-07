Youtuber IShowSpeed vence campeão olímpico em desafio de sprint na Botsuana; vídeo
Letsile Tebogo teve largada lenta e perdeu duelo que viralizou
Após meses afirmando que poderia superar os melhores velocistas do mundo, o streamer IShowSpeed finalmente ficou lado a lado com o atual campeão olímpico dos 200 metros, o botsuanês Letsile Tebogo. O encontro ocorreu em Gaborone, na Botsuana, onde Speed desafiou Tebogo para um sprint individual.
Em vídeos que rapidamente viralizaram nas redes sociais, Speed mostrou a aceleração explosiva que virou sua marca registrada. Tebogo, porém, teve uma largada lenta, fator decisivo para a vitória do streamer no tiro curto.
Veja a corrida:
WATCH: iShowSpeed shocks everyone after beating Botswana sprint star Letsile Tebogo in a race — all while running on barely any sleep, fresh off KFC, and completely drained. What is this Speed guy made of? pic.twitter.com/0OktMzUj0Z— richo (@richo) January 6, 2026
Empolgado após a prova, Speed celebrou: “Eu ganhei!”. Em seguida, apertou a mão do velocista botsuanês e sugeriu uma revanche: “Quer ir de novo?”. O campeão olímpico, de 22 anos, respondeu com bom humor e esportividade: “Não, está tudo bem. Vou deixar você ganhar”.
O duelo com Tebogo é o capítulo mais recente da série de desafios de Speed em busca de reconhecimento no universo do atletismo. No fim de 2024, o streamer já havia enfrentado o americano Noah Lyles, campeão olímpico dos 100 metros, em um sprint de 50 metros valendo US$ 100 mil. Lyles venceu, mas admitiu ter sido surpreendido pelo “arranque de elite” do adversário.
Durante a etapa sul-africana de sua turnê, batizada de Speed Does Africa, o criador de conteúdo elevou ainda mais o tom ao enfrentar um guepardo em uma corrida realizada em ambiente controlado. Apesar de o animal ser capaz de atingir 112 km/h, o streamer saiu vencedor, em mais um vídeo que viralizou.
Após a passagem por Botsuana, a turnê segue para a África Oriental, e a expectativa agora se concentra em uma possível corrida no Quênia. Nas redes sociais, fãs têm marcado insistentemente Ferdinand Omanyala, recordista continental e considerado o homem mais rápido da África.