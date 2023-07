A- A+

Futebol Ypiranga-RS x Náutico: veja escalações e onde assistir Timbu vem de três jogos consecutivos sem derrotas na Série C do Campeonato Brasileiro

Dia de Náutico em campo. Nesta segunda (10), no Colosso da Lagoa, o Timbu enfrenta o Ypiranga-RS, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Situados no G8 da competição, o Timbu tenta dar um passo para ficar mais próximo do quadrangular, mantendo vivo o sonho do acesso.

Há três jogos, o Náutico não sabe o que é perder fora de casa na Série C. O Timbu vem de uma vitória por 1x0 diante do Pouso Alegre e dois empates, perante Confiança (2x2) e Botafogo-PB (1x1). Contra os sergipanos e os paraibanos, contudo, ficou o gosto amargo de ter aberto o placar e cedido o empate no segundo tempo. Erros que os pernambucanos não querem repetir no Rio Grande do Sul.

De acordo com o técnico Fernando Marchiori, o Náutico alcançou 60% dos pontos necessários para terminar no G8 da Série C e garantir vaga no quadrangular. “Fizemos um levantamento. No ano passado, na 10ª rodada, o São José era o oitavo com 16 pontos. Claro que teremos muitos confrontos iguais contra Paysandu, Remo, CSA, Ypiranga, Brusque, Operário… é só decisão. A linha de corte está entre 29 e 30 pontos, podendo ser um pouco para lá ou para cá. Creio que não fugirá disso”, explicou.

Onde assistir?

O confronto entre Ypiranga e Náutico será transmitido no streaming DAZN e Nosso Futebol

Prováveis escalações

Ypiranga-RS

Caíque; Lucas Lopes, Heitor, Windson e Tito; Clayton, Lorran e Erick Farias; MV, William Barbio e João Pedro.Técnico: Luizinho Vieira



Náutico

Vágner; Victor Ferraz, Danilo, Denilson e Rennan Siqueira; Jean Mangabeira, Souza, Berguinho e Gabriel Santiago; Paul Villero e Jael. Técnico: Fernando Marchiori

Local: Colosso da Lagoa (Erechim/RS)

Horário: 20h

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES). Assistentes: Pedro Amorim de Freitas e Adilson Gomes de Oliveira (ambos do ES)

