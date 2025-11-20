Yuri Alberto e Memphis brilham e Corinthians vence São Paulo em Itaquera

A- A+

Três dias depois de ajudar a classificar a Holanda para a Copa do Mundo, Memphis Depay saiu do banco de reservas na Neo Química Arena para marcar um golaço e trazer alívio ao Corinthians em vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, nesta quinta-feira. O holandês marcou quando o jogo, válido pela 34ª rodada do Brasileirão, estava empatado por 1 a 1. Depois dele, Yuri Alberto, autor do primeiro gol, voltou a balançar a rede para fechar o placar. Tapia fez o gol tricolor.



Agora, o time do Parque São Jorge tem 45 pontos, assim como o São Paulo, mas fica em décimo lugar, uma posição abaixo do rival do Morumbi, porque tem mais cartões vermelhos. Em todos os outros critérios de desempate, os dois times estão empatados.



Os rivais entraram em campo com sistemas espelhados: linha de três na defesa e atacantes móveis na frente. A dupla Yuri Alberto e Gui Negão, contudo, dava alternativas melhores aos corintianos do que Luciano e Ferreirinha davam aos são-paulinos, até por possuírem mais qualidade para jogar de costas para o gol quando necessário.





O primeiro tempo foi de domínio do Corinthians, que controlava o meio de campo, muito em razão de Breno Bidon, muito confortável como principal armador do time na ausência de Rodrigo Garro suspenso. A movimentação dos laterais Bidu e Matheuzinho para dentro, em busca da finalização, também era trabalhosa aos tricolores. Apesar da superioridade com a bola em movimento, o gol só veio em cobrança de pênalti de Yuri Alberto, após falta de Ferreirinha em Breno Bidon na área alvinegra.



A alta intensidade mostrada pelos donos da casa contrastava com um São Paulo previsível e perdido em campo. Nem mesmo os 13 jogadores no departamento médico, entre eles os astros Lucas e Oscar, justificavam a postura completamente acanhada do time de Hernán Crespo.



São Paulo avançou as linhas no segundo tempo, aplicou outro ritmo e deu nova dinâmica à partida. Tal postura sobrecarregou Carrillo, o primeiro na linha de distribuição de jogo do Corinthians, e fez os são-paulinos ganharem mais disputas no meio. Em cobrança de escanteio, empatou o jogo com cabeceio de Tapia.



Vitinho e o astro Memphis Depay, que começou no banco porque defendeu a Holanda na Data Fifa, foram colocados por Dorival nos lugares de Carrillo e Gui Negão. O holandês apareceu no lugar e na hora certa para dar uma caneta em Sabino, dentro da área, e chutar colocado para vencer Rafael. 2 a 1 para o Corinthians. Ainda houve tempo para Yuri Alberto pegar rebote, após bola na trave de Vitinho, para fechar o placar.

Veja também