Yuri Romão afirma que "Sport exige punição" aos envolvidos em atentado ao Fortaleza

A- A+

Em longo pronunciamento divulgado pelo clube na noite desta quinta-feira (22), o presidente do Sport, Yuri Romão, mostrou sua indignação com o atentado praticado por uma uniformizada rubro-negra ao ônibus do Fortaleza, após o confronto entre os times na noite da última quarta-feira (21), na Arena de Pernambuco.

Depois do clube anunciar que o mandatário pretende se reunir com a governadora Raquel Lyra a fim de identificar os envolvidos no ato criminoso, Romão reforçou que o intuito é banir os vândalos dos estádios. De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, 80 a 100 criminosos participaram da ação.

"Solicitamos uma agenda com a governadora Raquel Lyra para que, não só o Sport, mas, também, o Santa Cruz, o Náutico, possam tratar desta pauta que não é mais só do futebol. Para mim, é também uma pauta social, da segurança pública. Deixou de ser futebol há muito tempo. A gente vê isso não só aqui, mas em outros estados da federação", pontuou.

"Queremos sentar com o Poder Público, e quando digo Poder Público é a Governadoria, o Tribunal de Justiça (TJPE), a Assembleia Legislativa (Alepe), o Ministério Público (MP-PE), a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), para que, em conjunto, a gente possa tentar banir dos estádios essas pessoas que não estão lá para torcer, mas, sim, para agredir. O que fizeram com o Fortaleza foi uma tentativa de homicídio. Precisamos banir estas pessoas do ecossistema do futebol", enfatizou.

Após o ônibus do Fortaleza deixar a Arena de Pernambuco, aproximadamente 7 km de distância do estádio, integrantes de uma organizada do Sport arremessaram pedras e bombas na direção do transporte. Na oportunidade, seis jogadores da equipe tricolor ficaram feridos e tiveram que ser levados ao Real Hospital Português do Recife. Como forma de apoio, o presidente do Sport, além de integrantes do departamento médico do clube, estiveram ao lado da delegação cearense até às 5h30 desta quinta no local.

"Tudo que esteve ao alcance do Sport, da minha presidência, da nossa diretoria, nós fizemos e iremos fazer mais. Estamos ainda à disposição, não só do Fortaleza, mas do ente público, de todos os órgãos competentes, para que possamos chegar aos indivíduos que praticaram este ato de violência", detalhou Romão.

"Por fim, eu reitero ao Poder Público pernambucano a máxima atenção a este assunto, pois o Sport exige a punição destas pessoas, destes seres que não querem torcer pelo futebol, que querem agredir as pessoas que se deslocam de suas casas para assistir um espetáculo de futebol. Essas pessoas precisam ser banidas do futebol de Pernambuco", finalizou.

Assista ao pronunciamento:

Pronunciamento oficial do presidente do Sport Club do Recife, Yuri Romão, sobre os ocorridos depois da partida diante do Fortaleza. pic.twitter.com/kOuUO7NakX — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 22, 2024

Veja também

Futebol Procuradoria do STJD solicita que Sport jogue sem presença de rubro-negros durante Nordestão