A- A+

Sport Yuri Romão afirma estar recebendo ataques pessoais em meio à má fase do Sport na Série A Mandatário rubro-negro usou sua conta no X para garantir que não vai aceitar que sejam espalhadas fake news sobre seu mandato

Em meio ao mau momento vivido pelo Sport na Série A do Campeonato Brasileiro, o presidente do clube, Yuri Romão, usou sua conta no X - antigo Twitter - para afirmar que tem sofrido "ataques pessoais" nos últimos dias. Segundo o mandatário, sem citar nomes, pessoas têm divulgado "fake news absolutamente inaceitáveis". Ainda de acordo com o dirigente, medidas legais serão tomadas.

"Nos últimos dias, venho sendo alvo de ataques pessoais — e nesta semana, esses ataques aumentaram de forma considerável. Estão tentando atingir minha honra, minha história, minha família, com ilações e fake news absolutamente inaceitáveis", iniciou Yuri.

"Não vou aceitar isso e adianto que irei buscar a responsabilização penal de quem disseminar mentiras. Estou trabalhando com honestidade, com dedicação total ao Sport, há quatro anos. Quando entrei, o clube estava dilacerado, numa situação próxima da falência", prosseguiu.

"E mesmo assim, nunca hesitei em colocar meu nome à disposição e nunca me esquivei do trabalho e das responsabilidades próprias da missão recebida. Tenho a convicção de que esses ataques irresponsáveis não são casuais. Eles vêm de pessoas que não desejam o bem do Sport", adicionou.

Dando sequência ao desabafo na rede social, Yuri acredita que "estão se aproveitando do momento ruim do futebol para tentar causar instabilidade dentro do clube". E ainda conforme o presidente, ele seguirá à frente do Executivo com "a mesma entrega e o mesmo comprometimento" diante da confiança depositada pelos torcedores nas eleições.

Com o Sport ocupando a lanterna da Série A do Brasileiro, com apenas três pontos, e ainda sem vencer na competição, o mandatário leonino salientou que também não está satisfeito com o momento do time, porém, que o trabalho segue na direção de reverter a trajetória do Leão na elite do futebol nacional.

"É claro que o momento do futebol nesta temporada não é o que esperávamos. Mas estamos trabalhando duro para mudar isso. Já fizemos diversas mudanças, e faremos quantas forem necessárias para recolocar o Sport no caminho das vitórias. Eu estou tão indignado quanto qualquer torcedor. Mas, mais do que isso, estou determinado", publicou

Confira a publicação

Nos últimos dias, venho sendo alvo de ataques pessoais — e nesta semana, esses ataques aumentaram de forma considerável. Estão tentando atingir minha honra, minha história, minha família, com ilações e fake news absolutamente inaceitáveis. — Yuri Romão (@YuriRomao17) May 27, 2025

Veja também