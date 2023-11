A- A+

Futebol Yuri Romão desabafa sobre imprensa e se defende de "ilações" da relação com Francis Melo Presidente do Sport indicou que não conhecia pessoalmente o profissional que cuida da carreira de Enderson Moreira, e citou que não há ilegalidades entre clube e agente: "aqui não tem bandido"

Presente na coletiva de imprensa que apresentou o novo coordenador técnico do Sport, Ricardo Drubscky, o presidente do clube, Yuri Romão, fez um desabafo sobre insinuações de que o Leão teria uma relação que ia além das barreiras profissionais com o empresário Francis Melo, que cuida da carreira do ex-técnico da equipe, Enderson Moreira, e do profissional do sub-20, Thiago Larghi. As “ilações”, como o mandatário citou, partiram de um convite que o agente fez ao dirigente para a participação da SAIF EXPO, uma exposição internacional de futebol da Arábia Saudita. Na explicação, Romão indicou os motivos da ida da delegação rubro-negra ao local e criticou parte da imprensa na “contextualização” do fato, o que gerou insinuações da torcida ao acusar os gestores de conduta antiética.

"Existem, dentro da crônica esportiva pernambucana, pessoas que enxergam maldade em tudo no Sport. Não sabem elas que, dentro do clube, há pessoas decentes. Vocês podem dizer que sou incompetente, mas eu não sou e não vou admitir qualquer ilação. Não sou perdulário como algumas pessoas ao longo da semana disseram. Não sou escroto. Se Francis Melo passar por mim, não sei quem é”, contou.

“Tudo isso partiu de um convite, em um domingo, que ele (Francis) me ligou. Eu sabia quem ele era somente por conta da contratação de Enderson Moreira. Falou que conhecia um general árabe e da feira na Arábia Saudita. Desde o início do mandato, eu falava que a gente precisava sair dos limites territoriais de Pernambuco. Não à toa já fomos jogar na Itália, Portugal, e quando surgiu essa oportunidade, óbvio que a gente abraçou. Era tudo de graça”, explicou. No evento, estavam presentes o vice-presidente de planejamento estratégico, Raphael Campos, e o vice-presidente de marketing, Eduardo Arruda

“Depois do insucesso esportivo, veio uma pessoa do mal e começa a fazer ilações. Não aceito isso. Não é correto. Achar que todo mundo é bandido? A linha editorial feita ultimamente é que o Sport só faz tudo errado. Lógico que tivemos erros, a queda de rendimento, mas qual a relação do empresário com a queda de rendimento do Sport?”, argumentou.

Romão citou que o Sport tinha uma imagem “arranhada” com os empresários em gestões anteriores, além de acusar, sem citar nomes, alguns membros da imprensa de terem recebido no passado uma compensação financeira do clube para não fazerem comentários negativos.

“O clube tinha a cultura de não pagar empresários aqui. Agora começam a criar uma nova forma de afastá-los: dizer que tem empresário mandando no clube, com esquema com diretor. Esse tipo de narrativa afasta o dirigente. Ninguém está aqui para ouvir esse tipo de baboseira. Lá atrás, não só atletas, mas também empresários não queriam fazer negócio com o clube. Ainda tem isso. Perdi (Chrystian) Barletta para o Ceará porque o empresário disse que para o Sport ele não ia. Eu tinha o dinheiro para pagar Barletta, coisa que o Ceará ainda não fez”, contou.

"Quero que vocês apontem qualquer sacanagem desta direção. Mas eu tenho recibos de vários de vocês (da imprensa) que recebiam de gestões anteriores. E aí? O bandido sou eu? Vamos ter cuidado. Aqui não tem bandido. Estamos nos doando. Tudo o que vocês falam, a torcida interpreta. A gente quer salvar o Sport, o futebol pernambucano, e vocês incentivando esse tipo de ilação. Está na hora de dar um basta nisso. Quem vê muito mal nos outros é por estar carregado no coração com isso”, finalizou.

