Yuri Romão despista sobre Fabrício Daniel, mas garante Sport no mercado

Com a proximidade da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport não fechou o elenco para a disputa da competição. Segundo informações do jornalista Rogério Scarione, do portal Meu Coritiba, o Leão teria acertado a contratação do atacante Fabrício Daniel, do Coxa. O vínculo seria por empréstimo até o final da temporada.

Procurado pela reportagem, o presidente rubro-negro, Yuri Romão, não confirmou a informação. Contudo, garante que o clube segue atento ao mercado, e peças podem chegar nos próximos dias. A janela de transferências para atletas que estavam em ação pelos estaduais foi estendida até o próximo dia 20.

"Não quero falar de nomes, mas posso garantir que estamos de olho no mercado. Cheguei ontem (terça) de viagem, vou me reunir nesta quarta com o Carreras, com o Jorge. O que posso dizer é que não vamos trazer ninguém para compor (elenco). Queremos atletas que cheguem para somar. Ao contrário disso, já temos nossos meninos da base, que estão muito bem", enfatizou Romão.

Aos 25 anos, Fabrício Daniel tem contrato com o Coritiba até o final de 2024, mas chegaria por empréstimo ao Leão. No Rubro-negro, ele viria para as disputas da Série B e da Copa do Brasil, que ainda permitem a inscrição de novos atletas.

Revelado pela Ferroviária, o atacante de 1,82 m soma passagens pelo Santos B, Cianorte, Noroeste, Cuiabá, Mirassol e América-MG. Na atual temporada pelo Coritiba, atuou em sete oportunidades, mas não balançou as redes.

