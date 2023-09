A- A+

Futebol Yuri Romão diz que Enderson é o melhor técnico da Série B e vê injustiça em críticas ao treinador Presidente do Sport citou profissionalismo do comandante e citou que parte da cobrança é por conta do mineiro não ser "simpático"

Em entrevista ao jornalista Marcelo Cavalcante, o presidente do Sport, Yuri Romão, saiu em defesa do técnico do clube, Enderson Moreira. Cobrado por parte da torcida por conta da queda de rendimento do Leão, que chegou a ficar cinco jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro - sequência quebrada após o triunfo por 1x0 diante do ABC -, o treinador, na visão do mandatário, é criticado de forma injusta por não ser “simpático”. E foi além, considerando o comandante o melhor da competição.

“Temos o melhor técnico da Série B. Um profissional dedicado, sério, ético, com todos os atributos de um grande profissional. Ele só não é simpático, mas cada um tem seu jeito. Insistem em falar mal dele, em querer tirá-lo. Isso causa um desânimo na gente. Ninguém está aqui para não querer o acesso, não querer ser campeão da Série B. A gente quer, mas temos situações que precisamos contornar”, afirmou.

Para corroborar o argumento, Yuri citou o comportamento de parte do rubro-negros após o Sport divulgar números da temporada, com aproveitamento de 70% em 2023, somando participações não somente da Série B como também no Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

“Recebemos muitas críticas. Raramente olho os comentários das postagens do clube, mas tive a curiosidade de ver essa. Eu me surpreendi negativamente. Nossa torcida ainda continua fazendo críticas hostis, não reconhecendo o que está sendo feito. Parte da imprensa também insiste em somente ver o lado negativo do clube. Isso me entristece um pouco”, citou, comentando ainda a polêmica sobre um vídeo em que o elenco do Sport se posicionou contra torcedores que cobraram o grupo nos últimos jogos. Na declaração, o atacante Vagner Love apontou que, quem tivesse tal comportamento, deveria ficar em casa.

“Vagner não se dirigiu à torcida como um todo, mas sim àquelas pessoas que ficam atrás do banco, que passam o tempo todo criticando o time. O que eles quis dizer é que, quem não acredita no grupo, quem acha que não é sério e comprometido, era para ficar em casa. Foi isso que entendi. É legítimo da parte deles querer se expressar. Ele não se dirigiu a 99% dos torcedores. O vídeo mostra que o grupo está fechado com Enderson. Fechadíssimo. Nosso objetivo é o acesso, mas queremos ser campeões e podemos. Temos 70% de aproveitamento (na temporada). Faltam 10 jogos. Se a gente continuar fazendo o que fez ao longo do ano, brigaremos pelo título”, cravou.

