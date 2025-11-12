A- A+

Futebol Yuri Romão pede desculpa por vender operação de Sport x Flamengo: "Não farei mais" Presidende se pronunciou durante reunião ordinária do Conselho Deliberativo

Em meio à polêmica pela venda da operação da partida contra o Flamengo, o presidente do Sport, Yuri Romão, se desculpou com o torcedor na noite da última terça-feira (11). Durante reunião ordinária do Conselho Deliberativo, na sede rubro-negra, o mandatário assumiu o erro de levar o confronto para a Arena de Pernambuco. O jogo atrasado da 12ª rodada da Série A, aliás, será realizado neste sábado (15), às 18h30.

Em suas redes sociais, o radialista Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, publicou parte do pronunciamento do presidente leonino.

"Não tenho muito o que dizer. A gente precisava do dinheiro, chegou a proposta e eu aceitei. Só tenho agora a dizer uma coisa: pedir desculpas por ter aceitado isso. Não farei mais. Seja Flamengo, Santos ou Vasco. Recebemos até propostas maiores, de R$ 8 milhões, para fora de Pernambuco, mas não vendemos", salientou Yuri Romão.

Em julho, a diretoria rubro-negra vendeu a operação do confronto diante dos cariocas pelo valor de R$ 3 milhões líquidos. O anúncio, no entanto, foi feito apenas no mês passado. A carga de bilhetes destinada aos visitantes será de 30%, o que gerou certa insatisfação nos torcedores do time pernambucano. A expectativa é que o número de flamenguistas seja maioria no estádio.

Além disso, a partida pode sacramentar a queda do Sport para a Série B do Brasileiro. Para que isso ocorra, basta o Leão não vencer o atual vice-líder do Brasileirão. A distância da equipe da Praça da Bandeira para o Vitória, primeiro time fora do Z-4, é de 18 pontos.

