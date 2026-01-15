A- A+

Futebol Sport: Yuri Romão se pronuncia sobre polêmica da venda de Pedro Lima Por meio de nota oficial, ex-presidente afirmou que a narrativa publicada foi "construída de maneira conveniente e dissociada da realidade dos fatos"

O ex-presidente do Sport, Yuri Romão, emitiu uma nota nesta quinta-feira (15) criticando a maneira como os processos dentro do clube vem sendo conduzidos pela atual gestão.

O comunicado é referente à publicação da última quarta-feira (14) sobre a dívida de cerca de R$ 10 milhões com Pedro Lima e seu agente. Os valores seriam relativos à venda do atleta ao Wolverhampton, da Inglaterra, em 2024.

"É alarmante e inaceitável", disse Romão, que afirmou ainda que a narrativa publicada pelo clube foi "construída de maneira conveniente e dissociada da realidade dos fatos no que se refere à negociação do ex-atleta Pedro Lima".

Crise financeira

Yuri apontou que foram omitidos pagamentos realizados pela gestão, mesmo com a apresentação dos respectivos comprovantes, e que isso "evidencia uma clara intenção de distorcer o debate".

Romão destacou que, apesar do anúncio da dívida na noite da quarta (14), a atual gestão havia recebido o montante de R$ 1,2 milhão na segunda-feira (12), ainda referente à venda do atleta e, mesmo com recursos em caixa, teria optado por não honrar o pagamento.

"Ainda mais grave é o fato de que, nesta segunda-feira (12), a atual gestão recebeu o montante de R$ 1.200.000 referente à venda do atleta e, mesmo com recursos em caixa, optou conscientemente por não honrar o pagamento devido, escolhendo sustentar uma narrativa vazia de inadimplência para ser explorada politicamente no dia seguinte, durante a reunião do Conselho Deliberativo (13)", diz a nota.

O ex presidente reconheceu ainda que "existe, sim, um débito com o atleta (€1,2 milhão) e com seu agente (€282 mil)", que seria "decorrente de frustrações financeiras enfrentadas ao longo de 2025", mas que havia um planjemanto para quitá-lo em 2026.

"Esses valores estavam plenamente mapeados e seriam negociados e equacionados por nossa gestão em 2026, sustentados por uma relação construída com diálogo, responsabilidade e respeito entre todas as partes envolvidas", afirmou.

Confira o pronunciamneto completo de Yuri Romão:

É alarmante e inaceitável a forma como vêm sendo conduzidos os processos dentro do Sport Club do Recife. Na noite de ontem, a atual gestão apresentou ao Conselho Deliberativo uma narrativa construída de maneira conveniente e dissociada da realidade dos fatos no que se refere à negociação do ex-atleta Pedro Lima. De forma deliberada, foram omitidos pagamentos realizados por nossa gestão, mesmo com os respectivos comprovantes disponíveis, o que evidencia uma clara intenção de distorcer o debate. Ainda mais grave é o fato de que, nesta segunda-feira (12/01), a atual gestão recebeu o montante de R$ 1.200.000 referente à venda do atleta e, mesmo com recursos em caixa, optou conscientemente por não honrar o pagamento devido, escolhendo sustentar uma narrativa vazia de inadimplência para ser explorada politicamente no dia seguinte, durante a reunião do Conselho Deliberativo (13/01). Trata-se de uma decisão objetiva: havia dinheiro disponível, havia obrigação reconhecida e, ainda assim, escolheu-se não pagar. Essa escolha não é fruto de dificuldade financeira, mas de má-fé na condução do tema, com o único propósito de alimentar um discurso artificial perante o Conselho, a imprensa e o torcedor. Em menos de 24 horas, o Clube foi exposto a versões contraditórias, informações incompletas e uma transparência seletiva, que não apenas desrespeita os órgãos internos do Sport, como também projeta ao mercado uma imagem de desorganização, improviso e falta de compromisso com a verdade. É importante esclarecer que existe, sim, um débito com o atleta (€1,2 milhão) e com seu agente (€282 mil), decorrente de frustrações financeiras enfrentadas ao longo de 2025. Esses valores estavam plenamente mapeados e seriam negociados e equacionados por nossa gestão em 2026, sustentados por uma relação construída com diálogo, responsabilidade e respeito entre todas as partes envolvidas. Reafirmo meu compromisso com a verdade, com a boa governança e com o Sport Club do Recife, certo de que o Clube não pode ser instrumento de narrativas convenientes, mas deve ser conduzido com seriedade, clareza e responsabilidade institucional. Yuri Romão

