A- A+

Sport Yuri Romão diz que Sport não vai cair e dá respaldo a António Oliveira no comando do time Mandatário acredita que parada para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa será essencial para a evolução da equipe

Apesar do mau momento do Sport na temporada, o presidente do clube, Yuri Romão, está convicto que a equipe permanecerá na Série A do Campeonato Brasileiro. Em entrevista concedida ao ge, o mandatário foi questionado sobre uma queda de receita, caso o Leão seja rebaixado. Entretanto, o dirigente foi sucinto ao falar que não está no planejamento da diretoria um retorno para a Segunda Divisão.

"Óbvio que a receita de um clube de Série A é completamente diferente da receita de um clube de Série B. Em relação aos atletas contratados ao longo desse ano, todos eles têm cláusula de diminuição salarial em caso de descenso. Mas, para não postergamos essa conversa, nós não vamos cair. Não está no nosso planejamento cair. Vou fazer de todos os esforços possíveis e imagináveis para a manutenção do clube na Série A. Temos 28 rodadas pela frente, então dá para acreditar", enfatizou Romão.

Passadas dez rodadas do Brasileirão, o Sport está afundado na lanterna, com três pontos, sendo o único time que ainda não triunfou no certame. Apesar do técnico António Oliveira só ter dirigido o time nas últimas três partidas, muitos torcedores já pedem a saída do português, entendendo que a equipe piorou o desempenho com o novo comandante. Algo completamente rechaçado por Romão.

"Se a gente for fazer mudança de treinador todas as vezes que uma pessoa dá uma tuitada ou tem uma insatisfação, ou que um cronista de uma rádio (critica), a gente tem que ter pelo menos 12 a 15 treinadores de prontidão para a gente trocar. Não é assim que se faz futebol. Isso tem custo. Nenhum treinador vem treinar o Sport se ele não vier com um contrato muito bem amarrado, com multas... Não é assim", falou.

Segundo o mandatário, a parada para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa será essencial para António Oliveira buscar a evolução necessária do time, no intuito de conquistar a recuperação pretendida no segundo semestre.

"Óbvio que a gente está esperando a parada para que o professor possa colocar em prática o melhor modelo de jogo que ele goste. Concomitantemente, abre-se a janela (2 a 10 de junho), e a gente também vai tentar reforçar o elenco naquelas posições em que o professor achar que deve. Tudo leva a crer que no retorno desse período, a gente tenha um novo time, um novo estilo de jogo", salientou.

"Quando se fala por exemplo de evolução, a gente já teve no último jogo (empate por 1 a 1 com o Internacional), uma mudança de esquema. O time entrou com 3-5-2, e no segundo tempo já estava lá com 4-4-2. Enfim, acho que há, sim, uma evolução em tão pouco tempo. É a evolução satisfatória? Não. Se fosse satisfatória, tínhamos ganho o jogo. Mas há sim uma evolução, que a gente espera que seja muito maior já contra o Mirassol (domingo, pela 11ª rodada do Brasileiro) e depois no retorno do Brasileirão", seguiu.

Veja também