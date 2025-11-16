A- A+

Sport Yuri Romão assume erros e diz ter ficado "muito só" à frente do Sport em 2025 Dirigente afirmou que irá deixar a presidência do clube ao fim deste ano, mas garante que mudanças serão feitas no futebol

Em entrevista coletiva concedida na sexta-feira, na Ilha do Retiro, o presidente do Sport, Yuri Romão, pegou todos de surpresa ao comunicar que vai deixar a cadeira do Executivo ao fim deste ano. Além de reconhecer os erros cometidos pela gestão nesta temporada, o dirigente afirmou ter se sentido sozinho à frente do clube, principalmente para tomar decisões referentes ao futebol leonino.

Em entrevista no ano passado, durante a participação do clube na Série B, o dirigente chegou a afirmar que vinha preparando o Sport para subir de divisão e se consolidar na Série A por muitos anos. Fato que não se concretizou, uma vez que o Rubro-negro foi rebaixado matematicamente neste final de semana.

Além disso, na primeira parte da temporada, o Sport investiu aproximadamente R$ 60 milhões em reforços, mas não viu retorno esportivo dentro de campo.

"Eu acho que faltou a mim ter mais alguém do lado, para que tivéssemos um acompanhamento mais crítico daquilo que estava vindo do departamento de futebol, como solicitações de contratações. Enfim, fiquei muito só na presidência esse ano, e tomei decisões que poderiam ter sido mais conversadas, dialogadas com pessoas do meio", enfatizou o presidente.

O dirigente ainda comparou a atual temporada rubro-negra a um livro. Ao falar que 2025 se trata de um capítulo ruim da história do clube, Romão garante ter encontrado a instituição em situação pior quando assumiu a presidência, em 2021, em meio à licença de Leonardo Lopes.

"O ano foi realmente um fiasco, diante daquilo que a gente pode chamar de relação ao futebol. Mas eu queria dizer o seguinte: "Se pudermos fazer um comparativo, esse ano foi um capítulo de um livro". Não podemos tirar o mérito de trazer o clube até aqui na situação que o encontramos em 2021. Ali, sim, foi uma situação, diria até que perigosa, beirava uma intervenção. Mas, do livro, o capítulo 25 não é o melhor. Não foi, infelizmente", pontuou.

Com a permanência garantida até 31 de dezembro, Yuri afirmou que mudanças significativas devem ser feitas no futebol visando a próxima temporada. Com uma análise "profunda", ele segue tocando o planejamento visando 2026, uma vez que o Campeonato Pernambucano começa no início de janeiro e a Série B tem pontapé previsto para março.

"Em relação ao departamento de futebol, a transação do futebol, diante do que tivemos nesse ano, nesse ano trágico, se faz necessária uma análise muito profunda para ver quem fica e quem sai. Tenho este final de semana, um compromisso comigo mesmo e com o Sport, de chamar algumas pessoas para analisar profundamente comigo quem fica e quem sai. Não tem ninguém garantido", explicou.

