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Futebol Yuri Silva e Juninho estão fora dos planos do Náutico Técnico Guilherme dos Anjos informou que atletas já foram informados que não jogarão mais pelo clube; atacante deve fechar com a Ferroviária-SP

O lateral-esquerdo Yuri Silva e o atacante Juninho estão fora dos planos do Náutico para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Guilherme dos Anjos confirmou que os atletas já foram notificados pelo clube e agora estão livres para se transferir para outra equipe.

Razões

“São decisões técnicas. Elas não ocorreram por causa do momento. Há 40 dias, quando falamos da janela, eu comentei que faríamos algumas trocas, com uma movimentação natural, abrindo mão de alguns atletas para trazer outros. Yuri foi comunicado e esperamos encontrar uma solução. Até agora, só saiu um atleta, que foi Juninho, já em acordo com outro clube”, declarou.

Yuri ainda não tem destino definido. Já Juninho está em Araraquara e deve ser anunciado em breve pelo Botafogo-SP.

“Juninho foi uma contratação muito bem vista por todos aqui, mas no futebol e na vida nem tudo dá certo, nem tudo ocorre como a gente imagina. Aí temos de procurar alternativas porque a responsabilidade de trazer os jogadores é minha, do professor (Hélio dos Anjos) e do clube”, apontou.

O treinador informou que o orçamento do Náutico para a Série B deve girar entre a 10ª e a 13ª maior da Segundona e que, por isso, o clube precisou acertar algumas saídas para abrir espaço no elenco. Até o momento, o Timbu acertou as contratações do zagueiro Léo Índio, do meia Jean Carlos e do atacante Borasi - o último ainda não foi anunciado oficialmente.

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