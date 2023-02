A- A+

Esportes Zaga brilha, Juba faz golaço, e Sport goleia o Afogados na Ilha do Retiro Com o resultado, o Rubro-negro chegou aos 16 pontos, se consolidando na liderança do Estadual

O Sport tirou a invencibilidade de mais um time na edição 2023 do Campeonato Pernambucano. Depois de passar pelo Retrô no último final de semana, o Leão recebeu o Afogados, na noite desta quarta-feira (1), na Ilha do Retiro, e não tomou conhecimento da equipe sertaneja. Em confronto antecipado da 8ª rodada, o Rubro-negro viu o sistema defensivo brilhar no ataque e bateu a Coruja por 4x1, se consolidando na liderança do Estadual, agora com 16 pontos. São seis de vantagem para a Fênix. Com o revés, o Afogados, por sua vez, estacionou nos sete pontos e caiu para a 7ª colocação na tabela.

Superior durante toda a primeira etapa, o Sport não demorou a abrir o placar. Aliás, o Leão marcou três gols em um intervalo de dez minutos. Todos eles oriundos de cobranças de escanteios. Aos seis, Edinho bateu da direita e Thyere finalizou bonito para colocar os mandantes em vantagem. Na sequência, foi a vez de Juba cruzar do lado inverso, na medida, para Sabino cabecear para o fundo das redes. Já com 16 minutos de bola rolando, Fabinho subiu mais que todo mundo para deixar sua marca.

Preso na boa marcação rubro-negra, o Afogados só assustou o goleiro Renan no primeiro lance de perigo do segundo tempo. Valdeir fez boa jogada e finalizou para boa intervenção do arqueiro leonino. Mas as investidas sertanejas pararam por aí. Logo na jogada posterior, Luciano Juba fez jus ao bom início de temporada. O prata da casa recebeu de Vagner Love e bateu com categoria no ângulo de Railson.

Mesmo com a goleada consolidada, o Sport esteve longe de tirar o pé do acelerador. Bastante acionado, Vagner Love teve boas oportunidades para deixar sua marca. Em uma delas, até conseguiu, mas teve o tento anulado por impedimento. Sempre participativo, Gabriel Santos também chegou a balançar as redes com um belo toque de cobertura sobre Railson. Contudo, viu o bandeira assinalar, de forma errada, posição irregular no lance.

Na reta final do jogo, assim como na goleada aplicada sobre o Belo Jardim, a zaga do Sport teve raro momento de desatenção e permitiu que o adversário deixasse sua marca. Desta vez, aos 44 minutos, Venicius aproveitou cruzamento da esquerda para anotar seu quarto gol no Pernambucano e dar números finais ao encontro.

Ficha do jogo

Sport 4

Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Pedro Martins, Fabinho (Gabriel Santos) e Jorginho (Paulinho); Edinho (Labandeira), Juba (Wanderson) e Vagner Love (João Igor). Técnico: Enderson Moreira.

Afogados 1

Railson; Rafael Olioza (Cristiano), Guilherme Almeida (Aldonys), Danilo Santos e Daniel Nazaré; Caetano, Roberto, Vitor Maranhão (Marcos Paulo) (Valdeir) e Tallyson; Venicius e Hebert (João Henrique). Técnico: Evandro Guimarães.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

Assistentes: Clóvis Amaral e Daniele de Andrade Felipe

Gols: Rafael Thyere, aos 6', Sabino, aos 13', Fabinho, aos 16' do 1T, Luciano Juba, aos 3' do 2T (SPT); Venicius, aos 44' do 2T (AFO)

Cartões amarelos: Pedro Martins, João Igor (SPT); Marcos Paulo (AFO)

Público: 8.003 torcedores

Renda: R$ 130.725,00

