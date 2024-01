A- A+

LUTO Zagallo e Pernambuco: de visitas após títulos mundiais de 1958 e 1994 a jogos no Oriente Médio Treinador passou pelo Estado quando faturou o primeiro e terceiro troféus da Copa do Mundo - um como jogador e outro como treinador -, além de enfrentar o Santa Cruz na época do "Fita Azul"

Natural de Atalaia, em Alagoas, Zagallo tem relação próxima também com o estado vizinho. Em Pernambuco, as visitas foram especiais em 1958 e 1994, após as conquistas brasileiras na Copa do Mundo. Como treinador, enfrentou por vezes o Trio de Ferro da Capital. Um dos duelos, em 1979, marcou a temporada do Santa Cruz com a taça do “Fita Azul”.

Primeira parada, 1958

Após o primeiro título brasileiro da Copa do Mundo, em 1958, a delegação do País desembarcaria no Rio de Janeiro para desfilar em carro aberto. Acontece que, antes, tinha uma passagem rápida pelo Recife, para reabastecimento da aeronave que levava o grupo. Os jogadores sequer tinham ordens para sair do avião. Só que, para felicidades dos pernambucanos, não foi bem assim.

A delegação brasileira não sabia, mas as autoridades pernambucanas já tinham montado toda uma programação para receber os campeões mundiais, com homenagens ao atleta da terra, Vavá.

O plano era colocar os atletas para desfilar em carro aberto, com homenagem no Clube Português. Uma multidão aguardava os jogadores no Aeroporto. Os brasileiros foram recepcionados pelo governador de Pernambuco à época, Osvaldo Cordeiro de Farias.

O presidente da Federação Pernambucana de Futebol na ocasião, Rubem Moreira, chegou a discutir com Paulo Machado de Carvalho, presidente da delegação brasileira. O fato era que o dirigente responsável pelo grupo teria ordens expressas do presidente da República, Juscelino Kubitschek, para o avião seguir direto ao Rio, sem paradas. Na quebra de braço, que também envolveu o mandatário da Federação Paulista de Futebol, Mendonça Falcão, os pernambucanos levaram a melhor.

Zagallo, Vavá e outros jogadores da Seleção desfilaram pelas principais avenidas do Recife, entre 9h30 e 14h do dia 2 de julho de 1958. Ter Pernambuco como primeira parada após uma conquista da Copa é algo que se repetiria quase 40 anos depois.

Segunda parada, 1994

Recife construiu uma relação especial com os ganhadores da Copa do Mundo de 1994. Um ano antes, foi na capital pernambucana que a Seleção Brasileira, bastante criticada à época, recebeu o carinho necessário para se recuperar nas Eliminatórias Sul-Americanas. No Arruda, os comandados de Carlos Alberto Parreira venceram a Bolívia por 6x0.

Tendo o pernambucano Ricardo Rocha no elenco e Zagallo como coordenador-técnico, a delegação escolheu Recife como primeira cidade do País após vencer o Mundial. Mais de 150 mil torcedores aguardavam o grupo no Aeroporto dos Guararapes. Milhões acompanharam os atletas pelas ruas da cidade. O cortejo durou mais de duas horas, com os jogadores seguindo posteriormente a Brasília.

Histórico contra Trio de Ferro e encontro com campeão do “Fita Azul”

Como jogador, a reportagem não encontrou registros de Zagallo enfrentando equipes pernambucanas. Como treinador, a história é diferente. Diante do Sport, ele teve apenas um embate, no Brasileiro de 1980, quando dirigia o Fluminense. Triunfo da equipe do Velho Lobo, no Rio de Janeiro, por 2x1.

Contra o Náutico, também não sentiu o gosto da derrota. Foram três vitórias e um empate, em passagens do ex-treinador no comando de Flamengo (4x1 e 1x0, nos Brasileiros de 1972 e 1973, respectivamente), Botafogo (4x2 no Robertão de 1968) e Vasco (1x1 no Brasileirão de 1990).

Diante do Santa Cruz, Zagallo empatou uma, à época com o Botafogo (1x1 no Brasileiro de 1970), ganhou outra pelo Flamengo (1x0 no Brasileirão de 1972) e perdeu duas, sendo uma treinando o alvinegro carioca (2x1 no Robertão 1969) e o rubro-negro da Gávea (3x1 no Brasileiro de 1973). É outro jogo, porém, que tem o capítulo mais peculiar.

Em excursão pela Europa e Oriente Médio, na trajetória que marcou o título do "Fita Azul", em 1979, o Santa Cruz enfrentou o Al-Hilal, da Arábia Saudita, comandado por Zagallo. Na ocasião, o Tricolor venceu a equipe árabe por 3x0, gols de Carlos Barbosa, Betinho e Alfredo Santos.

"O Santa Cruz, esta noite, se apresentou um time bem melhor do que contra o 'Nasser'. Pedrinho deu mais segurança à defesa e Alfredo voltando a sua posição compôs melhor o setor defensivo. Givanildo centralizou todas as jogadas e era humanamente impossível meu time ultrapassar este obstáculo", afirmou Zagallo.

