Herança Briga entre irmãos por herança de Zagallo é intensificada com vídeo de ex-jogador criticando filhos Tetracampeão acusou três dos seus quatro filhos de tentarem impedir que ele tivesse direito aos bens de Alcina de Castro Zagallo

Morto em janeiro de 2024, o ex-jogador e treinador Mário Jorge Lobo Zagallo havia indicado em seu testamento que o filho mais novo, Mario César, deveria ficar com maior parte de seus bens.

A decisão, no entanto, vem sendo contestada na Justiça por seus outros três filhos (Marilia Emília, Paulo Jorge e Maria Cristina), com a justificativa de que o caçula teria manipulado o pai na divisão de herança e restringido o acesso a ele nos últimos anos de vida. Mas um vídeo recentemente apresentado pela defesa de Mario César, que mostra o tetracampeão mundial criticando os três filhos, pode ser um ponto fiel na balança do julgamento.

Na gravação obtida pela revista Veja, Zagallo está fazendo seu testamento e diz à tabeliã que "infelizmente, os três filhos, eu vou dizer que não valem nada", que só estão "visando dinheiro" e por esse motivo estaria diminuindo a parte deles na herança. "Estão fazendo um processo contra a minha pessoa. (Dizendo) que sou demente", afirma, revelando seu ressentimento com eles.

A tabeliã chega a errar o nome de um dos filhos, ao chamá-lo de Mario Jorge, mas ele a corrige, informando ser Mario Cesar: "isso eu sei de cabeça, não sou demente”. As falas vão de encontro ao argumento dos três filhos, que diziam estarem sendo restringidos pelo caçula a ter acesso ao pai, nos últimos anos de vida e que ele estaria sem posse de suas faculdades mentais.

Zagallo ainda ressalta que somente Mario César o estaria ajudando: "ele faz tudo de interesse para mim". Quando perguntado pela tabeliã se teria consciência de que Mario César iria se beneficiar mais do que os outros filhos ele é enfático: "O dinheiro é meu, posso fazer o que bem quiser dele". E confirma que guardava mágoa dos três: "É duro, mas eu repito quantas vezes eu achar que tem que fazer. Daqui para frente não quero vê-los".

O que diz testamento de Zagallo? Magoado e triste com herdeiros

Em seu testamento, Zagallo nomeia o caçula para ficar com maior parte de seus dos bens. Ele optou por destinar os 50% na totalidade para Mário César, enquanto a segunda metade dos bens foi partilhada entre os quatro filhos, totalizando 12,5% da herança para cada um (como ordena a Justiça brasileira). Assim, o caçula fica com 62,5% dos bens do tetracampeão e seus irmãos, com 12,5%, cada.

O início da desavença familiar começou após a morte da ex-mulher do Velho Lobo, Alcina de Castro Zagallo. O ex-treinador afirmou que os filhos Paulo Jorge, Maria Emília e Maria Cristina tentaram anular o cumprimento do testamento dela. Segundo Zagallo, a medida seria para impedir que ele tivesse direito aos bens da própria mulher e por isso o tetracampeão ficou descontente com os herdeiros.

