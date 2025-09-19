A- A+

Futebol Zagueiro acusa Olympique de Marseille de assédio moral e leva caso à Justiça Chancel Mbemba acusa equipe de assédio moral após afastamento na temporada passada

O zagueiro congolês Chancel Mbemba, de 31 anos, ex-Olympique de Marseille e atualmente jogador do Lille, move uma ação judicial contra o clube francês e seu presidente, Pablo Longoria. Segundo o jornal L’Équipe, a denúncia foi apresentada de forma discreta há alguns meses no Ministério Público de Marselha e tem como base acusações de assédio moral e pressões relacionadas a um possível processo de transferência.

Mbemba deixou oficialmente o Marseille ao fim de seu contrato, em 30 de junho, após meses afastado do elenco. Ele ficou mais de um ano sem atuar, recusando propostas de outros clubes, até fechar contrato por uma temporada com o Lille. Sua estreia ocorreu no último domingo, na vitória por 2 a 1 sobre o Toulouse, pela Ligue 1.



A última vez que Mbemba entrou em campo pelo Olympique foi em 19 de maio de 2024, contra o Le Havre, quando atuou como capitão sob o comando de Jean-Louis Gasset. Desde então, permaneceu fora dos planos do clube, situação que, segundo sua defesa, configuraria assédio moral.

De acordo com a publicação francesa, além do afastamento, Mbemba alega ter sofrido pressões para aceitar a participação de um intermediário estrangeiro em um eventual processo de transferência.

O Ministério Público de Marselha afirmou que “nem confirma nem desmente” a existência da denúncia. Já a direção do Olympique de Marseille não quis se pronunciar sobre o caso.

