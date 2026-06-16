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REAL MADRID Zagueiro alemão Rüdiger renova com o Real Madrid até 2027 Atleta chegou ao clube merengue em 2022, vindo do Chelsea

O zagueiro alemão Antonio Rüdiger renovou o seu contrato com o Real Madrid até 2027, anunciou o clube merengue nesta terça-feira (16).

"O Real Madrid C. F. e Antonio Rüdiger chegaram a um acordo para a ampliação do contrato de nosso jogador, que fica vinculado ao clube até 30 de junho de 2027", indicou a equipe espanhola em um comunicado.

O atleta de 33 anos chegou ao Santiago Bernabéu vindo do Chelsea em 2022, após passagens pelo Stuttgart e pela Roma.

Entre outros títulos, Rüdiger conquistou a LaLiga e a Liga dos Campeões em 2024, e a Copa do Rei de 2023 com o Real Madrid.

Após duas temporadas consecutivas de secas, o clube merengue anunciou recentemente a contratação do técnico José Mourinho e do lateral-esquerdo espanhol Marc Cucurella. Também ganham força os possíveis reforços de Bernardo Silva, Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté.

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