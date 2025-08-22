A- A+

Futebol Zagueiro colombiano revela período tenso no Barcelona e problema com treinador Yerry Mina disputou apenas seis jogos pelo clube catalão em 2017/18 e hoje defende o Cagliari, na Itália

O zagueiro colombiano Yerry Mina, hoje no Cagliari, da Itália, fez um balanço de sua carreira em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport nesta quinta-feira e voltou a falar sobre sua breve e conturbada passagem pelo Barcelona, na temporada 2017/18.

Contratado junto ao Palmeiras por pouco mais de 12 milhões de euros, o defensor jogou apenas seis partidas com a camisa.

— Cheguei e Valverde só falou comigo no primeiro dia. Durante sete meses não me dirigiu a palavra — disse o jogador.

Mina revelou que chegou a ser sondado pelo Real Madrid antes da ida à Catalunha, mas não hesitou em escolher o Barcelona.

— O Real Madrid também estava lá, mas eu queria ir para o Barcelona — recordou.

Apesar da conquista da Liga e da Copa do Rei naquele ano, sua participação foi mínima. O zagueiro ainda sofreu uma lesão no pé após dividida com o meia croata Rakitic em um treinamento.

— Queria ir embora do Barcelona, embora a torcida me adorasse. Mas eu queria jogar — afirmou.

No fim da temporada, o Barcelona negociou sua saída ao Everton, da Inglaterra, em operação considerada vantajosa: vendeu o jogador por 30 milhões de euros, quase o triplo do que havia pago.

