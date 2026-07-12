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Copa do Mundo 2026 Zagueiro da França rebate provocações de Yamal: "Veremos quem vence" França e Espanha fazem o primeiro duelo das semifinais na próxima terça-feira (14), às 16h, AT&T Stadium, em Arlington, no Texas.

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O zagueiro Ibrahima Konaté respondeu as provocações do atacante Lamine Yamal após a classificação da Espanha para as semifinais da Copa do Mundo.

Recém-contratado pelo Real Madrid, o defensor foi questionado sobre as falas do jovem espanhol e afirmou que a França não tem medo do adversário

"Ele pode dizer o que quiser. Não, não temos medo, não devemos ter medo de ninguém. Mas sim permanecer humildes e não cair nessa armadilha, especialmente nesta fase da competição".

"Sinceramente, não damos ouvidos aos que estão dizendo. Vamos tentar nos preparar da melhor forma possível e, no final da partida, veremos quem vence".

Lamine Yamal é a esperança da Espanha para o duelo das semifinais. Foto: ETIENNE LAURENT / AFP.

A Espanha tem levado a melhor sobre a França no histórico recente. Nas últimas dez partidas, foram sete vitórias dos espanhóis e apenas duas dos franceses.

Entre os triunfos estão as quartas de final da Eurocopa de 2012, a semifinal da Eurocopa de 2024 e a semifinal da Liga das Nações de 2025.

O embate mais importante dessa rivalidade será realizado na próxima terça-feira (14), às 16h, AT&T Stadium, em Arlington, no Texas.

A França vai em busca da terceira final consecutiva da Copa do Mundo, enquanto a Espanha tenta retornar à decisão após 16 anos, quando conquistou o mundial em 2010.

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