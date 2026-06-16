Zagueiro da Inglaterra revela que foi dispensado da Copa por videochamada: "Foi constrangedor"

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A ausência de Harry Maguire na convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo segue repercutindo no país. Em entrevista ao podcast "The Rest is Football World Cup", o zagueiro do Manchester United revelou detalhes de como foi informado por Thomas Tuchel de que não estaria entre os escolhidos para disputar o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá.



Segundo o defensor, a notícia foi dada por meio de uma chamada de vídeo individual organizada pelo treinador alemão:



"Ele fez uma chamada de vídeo para todos. Foi uma conversa bastante constrangedora. Recebi uma mensagem dizendo: 'Posso falar com você por volta das 16h?'", contou.





Maguire admitiu que recebeu a decisão com frustração e não escondeu a surpresa por ficar fora da lista final. "Eu disse na mesma hora que estava realmente muito decepcionado. Achei que tinha feito o suficiente para estar no grupo e pensei que poderia ajudar a equipe dentro e fora de campo", disse Harry Maguire, zagueiro do Manchester United



De acordo com o defensor, Tuchel não apresentou um motivo específico para sua exclusão, mas justificou a escolha pela manutenção dos jogadores que já vinham sendo utilizados nos últimos compromissos da seleção. "Ele disse que não podia me dar uma desculpa específica, mas que escolheu os quatro jogadores que o acompanharam durante o outono", revelou.



O jogador, que soma 66 partidas pela seleção inglesa, afirmou que acreditava ter boas chances de disputar mais um Mundial após o desempenho recente pelo Manchester United e pelas atuações com a Inglaterra.



"Foi difícil aceitar. Eu realmente pensei que estaria na convocação depois de ter sido chamado para o grupo de março pela primeira vez com ele. Fui muito bem nos dois jogos e terminei a temporada de forma muito forte no Manchester United", declarou.

Maguire atuando pelo Manchester United. Foto: Miguel Riopa / AFP



Quando a lista oficial foi divulgada, Maguire publicou uma mensagem demonstrando seu descontentamento com a decisão da comissão técnica.



"Estava confiante de que poderia desempenhar um papel importante neste verão pelo meu país depois da temporada que tive. Fiquei chocado e arrasado com a decisão. Nada me deu mais orgulho do que vestir essa camisa e representar meu país ao longo dos anos", escreveu.



Apesar da decepção, o zagueiro de 33 anos garantiu que não pretende encerrar sua trajetória na seleção inglesa.



"Não penso em me aposentar da Inglaterra. Ainda sinto que tenho algo a oferecer. Vai chegar um momento em que talvez eu não mereça ser convocado, mas provavelmente nem assim eu anunciaria minha aposentadoria. Se eu ganhasse mais uma partida pela seleção, já valeria a pena", afirmou Harry Maguire, zagueiro do Manchester United.



TUCHEL EXPLICA NÃO CONVOCAÇÃO DE MEDALHÕES

A convocação da Inglaterra gerou forte repercussão por deixar de fora nomes conhecidos como Maguire, Phil Foden e Cole Palmer. Em entrevista coletiva após a divulgação da lista final, Tuchel admitiu que as conversas com os atletas cortados foram difíceis e destacou que priorizou a continuidade do grupo utilizado nas últimas Datas Fifa.



"Monitoramos e observamos o desempenho deles. Em março, abrimos as portas e demos uma oportunidade a todos. Sentimos que tínhamos um ar fresco, jogadores mais jovens que jogavam com entusiasmo, uma boa mistura com os veteranos. Queremos recriar esse espírito, por isso contamos muito com o grupo que esteve conosco nesses períodos de treinamento", explicou.

Tutchel, treinador da Inglaterra. Foto: RICHARD PELHAM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP



Sobre Maguire, o treinador fez questão de elogiar a temporada do defensor. "Ele teve uma temporada excepcional. Consigo entender perfeitamente a decepção e os motivos para ela. Mas decidimos manter os zagueiros que nos acompanharam nos últimos meses e ajudaram a estabelecer os padrões da equipe."



A seleção inglesa está no Grupo L da Copa do Mundo e estreia nesta quarta-feira, 17, contra a Croácia, em Dallas. A chave ainda conta com Gana e Panamá. Os ingleses tentam conquistar o segundo título mundial de sua história, encerrando um jejum que dura 60 anos.

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