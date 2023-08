A- A+

Futebol Zagueiro da Inter de Milão explica motivo inusitado para voltar às redes sociais após um ano Stefan de Vrij não publicava no Instagram desde o dia 31 de agosto do ano passado

O holandês Stfan de Vrij voltou a publicar em sua conta no Instagram quase um ano após o último registro seu naquela rede social. Nesta segunda-feira, o zagueiro da Inter de Milão quebrou o seu “jejum” e postou uma foto com a legenda “ainda preto e azul”, em referência à sua renovação de contrato com o clube.

A curiosidade, porém, veio em um comentário feito por de Vrij em sua própria postagem. O jogador explicou o motivo pelo qual ficou quase um ano sem publicar qualquer tipo de registro na conta:

“Achei a senha, galera”, explicou o jogador, que, ao que parece, não sabia mais o código solicitado no momento de logar na conta feita por ele na plataforma.

A ausência do jogador havia chamado a atenção dos seguidores principalmente pelo fato de ter ocorrido em um período no qual o seu clube, a Inter, vivia um grande momento, tendo chegado à decisão da Liga dos Campeões na temporada passada — os italianos, no entanto, perderam a decisão para o Manchester City.

Aos 31 anos, de Vrij inicia sua sexta temporada pela Inter, pela qual atua desde 2018, quando foi adquirido junto à Lazio. Pela seleção, o zagueiro participou das Copas do Mundo de 2014 e 2022 — a Holanda ficou fora do mundial de 2018.

