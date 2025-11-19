A- A+

FUTEBOL Zagueiro da seleção brasileira, Éder Militão sofre lesão muscular no adutor da perna direita Defensor do Real Madrid se machucou durante o amistoso contra a Tunísia, na última terça

O Real Madrid anunciou que o zagueiro Éder Militão sofreu uma lesão muscular no adutor da perna direita. O defensor se machucou durante o amistoso da seleção brasileira, ontem, contra a Tunísia, em Lille, na França, durante a preparação para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Militão se machucou aos 13 minutos do segundo tempo. Ele sentiu dores na região e foi substituído pelo Fabricio Bruno, do Cruzeiro. Após a partida, o jogador fez exames para saber a gravidade da contusão.

Segundo a imprensa espanhola, o defensor brasileiro perderá pelo menos três partidas do Real Madrid. Militão deve ficar de fora dos confrontos contra o Elche, neste domingo, diante do Olympiacos, pela Liga dos Campeões, na quarta, e contra o Girona, no dia 30.

O objetivo do time merengue é que o brasileiro esteja disponível para a partida do Campeonato Espanhol contra o Athletic Bilbao, no dia 3 de dezembro. Apesar disso, Militão seguirá o tratamento no Real Madrid para saber sua condição a cada partida.

Veja a nota oficial do Real Madrid

"Após exames realizados hoje pelo Serviço Médico do Real Madrid em nosso jogador Éder Militão, foi diagnosticada uma lesão muscular no adutor magno da perna direita. Sua recuperação será acompanhada"

