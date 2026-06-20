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Copa do Mundo

Zagueiro distribui figurinhas da Copa em banca dos EUA após ficar fora da lista da Inglaterra

Cena rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais

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Harry Maguire distribui figurinhas da Copa em banca de Nova YorkHarry Maguire distribui figurinhas da Copa em banca de Nova York - Foto: Reprodução/@JeffFcb14 via X / Estadão

Nova Iorque, 20 (AE) - Fora dos planos da seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026, Harry Maguire encontrou uma forma diferente de se aproximar do torneio. O zagueiro do Manchester United foi visto em uma banca de revistas em Nova York distribuindo figurinhas do álbum oficial do Mundial, surpreendendo torcedores que passavam pelo local.

A cena rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. Em vídeos compartilhados por fãs, o defensor aparece entregando pacotes de figurinhas, conversando com fãs e posando para fotos. Muitos dos presentes demonstraram surpresa ao reconhecer o jogador em meio à movimentação da cidade norte-americana.

A presença de Maguire nos Estados Unidos acontece mesmo após sua ausência na convocação da Inglaterra para a Copa. O zagueiro viajou ao país para participar do podcast e programa esportivo The Rest is Football, apresentado pelo ex-atacante inglês Gary Lineker.

A exclusão de Maguire da lista inglesa foi uma das decisões mais comentadas do técnico Thomas Tuchel. O defensor revelou recentemente que recebeu a notícia por meio de uma videochamada e admitiu ter ficado desapontado com a escolha da comissão técnica.

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Na ocasião, Maguire afirmou acreditar que havia feito o suficiente para integrar o grupo que disputa a Copa, especialmente após uma sequência positiva de atuações pelo Manchester United e participações recentes com a seleção.

Tuchel, por sua vez, justificou a decisão dizendo que optou por manter a base de jogadores utilizada nas últimas Datas Fifa. Segundo o treinador, a prioridade foi preservar o grupo que vinha trabalhando junto nos meses anteriores ao torneio.

Enquanto a Inglaterra tenta encerrar um jejum de títulos mundiais que dura seis décadas, Maguire acompanha a competição do lado de fora dos gramados. A seleção inglesa volta a campo na terça-feira, dia 23, quando enfrenta a seleção de Gana pela segunda rodada do Grupo L.

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