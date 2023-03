A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Zagueiro do Barcelona Ronald Araújo sofre lesão muscular Araújo jogou no domingo (19) os 90 minutos do clássico contra o Real Madrid, mas terminou a partida se queixando de dores

O zagueiro do Barcelona Ronald Araújo, convocado pela seleção do Uruguai, sofreu uma lesão muscular na perna esquerda, informou nesta segunda-feira o clube catalão.

Os exames médicos constataram "uma lesão no adutor da coxa esquerda", afirmou o Barça em um comunicado.

Araújo jogou no domingo os 90 minutos do clássico contra o Real Madrid (vitória por 2 a 1), mas terminou a partida se queixando de dores.

O Barcelona não informou o tempo de recuperação, limitando-se a afirmar que vai acompanhar a evolução do jogador.

Segundo a imprensa catalã, Araújo não viajará com a seleção uruguaia nesta janela de datas Fifa. Ele tinha sido convocado para disputar amistosos contra Japão e Coreia do Sul.

De acordo com os jornais locais, o Barça espera contar com Araújo para o próximo jogo do Campeonato Espanhol contra o Elche, no dia 1º de abril, ou para clássico contra o Real Madrid na volta das semifinais da Copa do Rei, quatro dias depois.

