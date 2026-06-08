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Copa do Mundo Zagueiro do Barcelona sofre lesão muscular, deixa delegação do Uruguai e vira dúvida Ronald Araújo foi diagnosticado com uma distensão muscular e virou dúvida para os primeiros jogos da Copa do Mundo

Montevidéu, 08 (AE) - A preparação do Uruguai para a Copa do Mundo ganhou mais um motivo de atenção. Depois de De Arrascaeta, a seleção comandada por Marcelo Bielsa passou a monitorar também a situação de Ronald Araújo.

O zagueiro do Barcelona foi diagnosticado com uma distensão muscular e virou dúvida para os primeiros compromissos da equipe no torneio.



A Associação Uruguaia de Futebol informou que o defensor realizará um tratamento específico sob supervisão de profissionais que já acompanharam sua recuperação em outras ocasiões.

Em comum acordo com a comissão técnica e o departamento médico da seleção, o jogador foi liberado temporariamente das atividades coletivas para acelerar o processo de recuperação.



Por causa da lesão, Araújo não participou dos treinamentos programados no início da semana. A expectativa, porém, é de que ele volte a se integrar ao grupo antes do embarque para a disputa da competição, mantendo viva a possibilidade de estar à disposição de Bielsa para a estreia.



Apesar do contratempo, o cenário inicial não aponta para um corte da convocação. A situação é semelhante à de Arrascaeta, que também apresentou um problema muscular nos últimos dias, mas permaneceu nos planos da seleção uruguaia para o Mundial.



Peça importante tanto no Barcelona quanto na equipe nacional, Araújo chega à Copa após uma temporada em que disputou 38 partidas pelo clube catalão e marcou quatro gols.

Desde sua primeira convocação para a Celeste, em 2020, o defensor se consolidou como um dos pilares do sistema defensivo uruguaio.



O Uruguai estreia na Copa do Mundo no próximo dia 15, diante da Arábia Saudita, em Miami.

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