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Copa do Mundo

Zagueiro do Barcelona sofre lesão muscular, deixa delegação do Uruguai e vira dúvida

Ronald Araújo foi diagnosticado com uma distensão muscular e virou dúvida para os primeiros jogos da Copa do Mundo

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Ronald Araújo, zagueiro do BarcelonaRonald Araújo, zagueiro do Barcelona - Foto: Josep Lago/AFP

Montevidéu, 08 (AE) - A preparação do Uruguai para a Copa do Mundo ganhou mais um motivo de atenção. Depois de De Arrascaeta, a seleção comandada por Marcelo Bielsa passou a monitorar também a situação de Ronald Araújo.

O zagueiro do Barcelona foi diagnosticado com uma distensão muscular e virou dúvida para os primeiros compromissos da equipe no torneio.

A Associação Uruguaia de Futebol informou que o defensor realizará um tratamento específico sob supervisão de profissionais que já acompanharam sua recuperação em outras ocasiões.

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Em comum acordo com a comissão técnica e o departamento médico da seleção, o jogador foi liberado temporariamente das atividades coletivas para acelerar o processo de recuperação.

Por causa da lesão, Araújo não participou dos treinamentos programados no início da semana. A expectativa, porém, é de que ele volte a se integrar ao grupo antes do embarque para a disputa da competição, mantendo viva a possibilidade de estar à disposição de Bielsa para a estreia.

Apesar do contratempo, o cenário inicial não aponta para um corte da convocação. A situação é semelhante à de Arrascaeta, que também apresentou um problema muscular nos últimos dias, mas permaneceu nos planos da seleção uruguaia para o Mundial.

Peça importante tanto no Barcelona quanto na equipe nacional, Araújo chega à Copa após uma temporada em que disputou 38 partidas pelo clube catalão e marcou quatro gols.

Desde sua primeira convocação para a Celeste, em 2020, o defensor se consolidou como um dos pilares do sistema defensivo uruguaio.

O Uruguai estreia na Copa do Mundo no próximo dia 15, diante da Arábia Saudita, em Miami.

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