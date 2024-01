Zagueiro do Náutico reforça solidez defensiva em início de Estadual

A- A+

A defesa tem sido o principal ponto a ser destacado no Náutico neste início de temporada. O clube é o único no Campeonato Pernambucano que ainda não foi vazado. Setor que será ainda mais testado na quarta (24), no Lacerdão, perante o Central, dono do melhor ataque do torneio, com 10 gols.



“Começamos bem a temporada. Não tomamos gols. É importante ter essa solidez defensiva. Sabemos que será um jogo muito difícil. São líderes da competição, jogando em casa, mas vamos lá para buscar a vitória”, afirmou.



O jogo também é uma disputa direta pela liderança do Estadual. O Central está no topo, com nove pontos, enquanto o Timbu é o segundo, com sete. Vale citar que os dois primeiros colocados da fase inicial terão a vantagem de avançar diretamente para as semifinais.

