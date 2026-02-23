A- A+

futebol Zagueiro do Real Madrid compartilha postagem racista e é obrigado a se desculpar nas redes sociais Post republicado por Dean Huijsen continha teor ofensivo aos chineses, que invadiram sua conta cobrando retratação

Em meio ao caso de Vinicius Júnior, que acusou o meia argentino Gianluca Prestianni de racismo durante partida contra o Benfica pela repescagem da Champions League, semana passada, o Real Madrid se vê envolvido em outra polêmica relacionada a questões raciais.

Desta vez, o zagueiro Dean Huijsen, de 20 anos, repostou em seu Instagram uma publicação considerada ofensiva por torcedores chineses.

A postagem em questão era um vídeo de um homem asiático acompanhado de comentários estereotipados e desrespeitosos, feitos por usuários da internet, sobre os traços físicos típicos de pessoas da região, como “daria para vendar os olhos dele com fio dental” e “até os chineses chamam ele de chinês”.

Após a publicação, chineses invadiram a conta de Huijsen cobrando uma retratação, que foi feita por meio da conta do clube espanhol na rede social chinesa Weibo. "Peço sinceras desculpas aos meus amigos chineses.

Anteriormente, compartilhei sem intenção um conteúdo que incluía mensagens ofensivas. Foi totalmente involuntário, e lamento o mal-estar causado", escreveu o zagueiro.

O pedido de perdão, porém, não foi bem recebido. Por ter sido publicado em uma rede social de menor alcance internacional, ele foi considerado insuficiente pelos chineses, que exigem uma declaração em plataformas internacionais com maior alcance.

