Santa Cruz Zagueiro do Santa Cruz destaca alívio por calendário, mas não tira peso do Clássico das Multidões A Cobra Coral recebe o Sport neste sábado (9), pela semifinal do Campeonato Pernambucano

Um dos pilares da defesa tricolor na temporada, o zagueiro Paulo César ressaltou a importância do Santa Cruz ter garantido o calendário nacional de 2025, mas não tira o peso do Clássico das Multidões.

“Foi um alívio. Quando eu aceitei o convite para vir pra cá, já sabia da responsabilidade que era vestir essa camisa. Sabia da cobrança e do objetivo do clube que era o calendário. Sabíamos da pressão, mas a única coisa que podia fazer era trabalhar todos os dias. Graças a Deus conseguimos conquistar esse objetivo e agora vamos em busca do nosso segundo que é chegar na final”, iniciou o atleta que atuou nas 11 partidas do ano.

“A gente deu esse passo, porém agora queremos mais. Tem a semifinal, é um jogo importante para o clube. Um clássico que tem rivalidade e envolve a final do Campeonato Pernambucano. Nosso time está bastante concentrado, já viramos a chave e o foco agora é fazer uma boa semifinal”, completou Paulo César.

O zagueiro tricolor de 24 anos comentou sobre a superação do elenco que começou a temporada do zero.

“Eu cheguei duas semanas antes do primeiro jogo. Foi muito rápido, mas nosso grupo é muito blindado. A gente se fechou de verdade e procurou dar o nosso melhor junto com o professor Itamar”, afirmou.

O Santa Cruz recebe o Sport pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano neste sábado (9), a partir das 16h30, no Arruda.

