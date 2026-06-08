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Sport Zagueiro do Sport relembra eliminação para Athletic-MG pela Copa do Brasil: "Serviu de aprendizado" Nesta quarta-feira (10), o Leão reencontra os mineiros na Ilha do Retiro, desta vez pela Série B

Com o objetivo de se manter no topo da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport terá que passar por uma equipe que já complicou sua vida nesta temporada: o Athletic-MG. A equipe mineira foi a responsável por eliminar os pernambucanos da Copa do Brasil, em 17 de março. Nesta quarta-feira (10), os times se reencontram pela 12ª rodada da Série B, às 21h, no Recife.

Em confronto único disputado na Ilha do Retiro, o Rubro-negro foi superado pelo placar de 3x1, pela quarta fase do mata-mata nacional. Na ocasião, o time pernambucano ainda era dirigido pelo técnico Roger Silva, que acabara demitido uma semana depois.

Acionado no decorrer daquela partida, o zagueiro Zé Marcos acredita que o grupo leonino não deve levar em consideração o encontro realizado há quase três meses. Para o defensor, o elenco tem se apegar ao bom momento para conquistar mais um resultado positivo na Série B.

"O principal é continuar dando boas respostas para o torcedor como foi no clássico. É esquecer o que aconteceu na Copa do Brasil, porque o que aconteceu serviu de aprendizado. É uma outra competição, um outro jogo. Temos que trabalhar para fazer um grande jogo e trazer a vitória", pontuou.

O Sport chega para encarar o Athletic embalado pela vitória, por 2x0, sobre o Náutico, na última rodada da Segundona. O Rubro-negro é o vice-líder do campeonato com 22 pontos, com dois pontos a menos que o São Bernardo, que já atuou na rodada. O Esquadrão de Aço, por sua vez, está em 10º, com 17 pontos, e desta vez não poderá contar com o algoz dos leoninos.

Na vitória conquistada na Copa do Brasil, o atacante Ronaldo, com dois gols, foi o destaque dos mineiros. Em abril, diante do Náutico, o português sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e virou baixa para o restante da temporada.

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