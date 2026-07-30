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BRASILEIRÃO

Zagueiro do Vitória leva cinco pontos no queixo após lance com Maurício

Presidente Fábio Mota afirma que defensor sofreu corte profundo após lance na partida contra o Palmeiras e critica decisão da arbitragem de não expulsar o meia alviverde

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Cacá, zagueiro do VitóriaCacá, zagueiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O zagueiro Cacá, do Vitória, precisou levar cinco pontos no queixo após o lance envolvendo o meia Maurício, do Palmeiras, durante o empate entre as equipes, nesta quarta-feira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi revelada pelo presidente do clube baiano, Fábio Mota, que criticou a arbitragem pela decisão de não expulsar o jogador alviverde.

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A jogada ocorreu aos 25 minutos do primeiro tempo, quando o placar ainda estava zerado e as duas equipes permaneciam com 11 jogadores em campo. Após o choque, Cacá sofreu um corte no rosto e precisou de atendimento médico.

Inconformado com a condução da partida, Fábio Mota cancelou a entrevista coletiva do técnico Jair Ventura e foi pessoalmente falar com os jornalistas para protestar contra a arbitragem.

— Ainda bem que o Brasil viu o jogo. O Cacá levou cinco pontos no queixo, não foi por acaso. Não foi por ser intencional. O que foi relatado pelos jogadores é que o árbitro disse que não foi intencional. Intencional ou não, foram cinco pontos no queixo — afirmou o dirigente.

Cacá, zagueiro do Vitória, levou cinco pontos no queixoCacá, zagueiro do Vitória, levou cinco pontos no queixo. Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O presidente do Vitória argumentou que, independentemente da intenção de Maurício, a gravidade da lesão sofrida pelo defensor justificaria uma punição mais severa ao jogador do Palmeiras.

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