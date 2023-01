Zagueiro espanhol Diego Llorente deixa Leeds e vai jogar na Roma por empréstimo

A- A+

O zagueiro espanhol Diego Llorente vai jogar o restante da temporada na Roma emprestado pelo Leeds United, anunciou nesta terça-feira (31) o clube da capital italiana em um comunicado.

A Roma especificou que o acordo de transferência "prevê uma opção de compra no final da temporada", mas sem dar mais detalhes e nem informar os valores.

A imprensa italiana noticiou que o contrato de empréstimo do zagueiro de 29 anos e com 10 jogos pela 'Roja' é de meio milhão de euros (543.358 dólares) e que a opção de compra está avaliada em 18 milhões de euros.

Pode não ser a última movimentação da Roma neste mercado de inverno, que na Itália fecha nesta terça-feira (31), já que uma de suas estrelas, Nicolo Zaniolo, exigiu sua saída do clube.

Segundo a imprensa italiana, o Everton pode estar interessado na contratação do talentoso meio-campista da seleção italiana, depois de as negociações com Milan e Bournemouth terem sido encerradas.

Veja também

