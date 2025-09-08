Seg, 08 de Setembro

FUTEBOL

Zagueiro espanhol pega 10 meses de suspensão por uso de remédio contra calvície após tratar câncer

Yeray Álvarez testou positivo para canrenona após partida da Liga Europa em maio

Yeray Álvarez foi suspenso por ter testado positivo em exame antidoping; atleta alega uso de medicação contra queda de cabelo após tratar câncer Yeray Álvarez foi suspenso por ter testado positivo em exame antidoping; atleta alega uso de medicação contra queda de cabelo após tratar câncer  - Foto: Reprodução

O zagueiro espanhol Yeray Álvarez, do Athletic Bilbao, foi suspenso por 10 meses pela Uefa após ter sido flagrado em um exame antidoping realizado durante a Liga Europa após jogo contra o Manchester United. A decisão foi tomada em reunião do órgão disciplinar da entidade em 19 de agosto, e a punição é válida até 2 de abril de 2026.

O caso teve início em 1º de maio de 2025, quando Yeray foi submetido a um controle antidopagem após uma partida da competição europeia. A análise detectou, segundo o jornal espanhol Marca, a presença de canrenona, substância proibida pela Agência Mundial Antidoping (AMA) classificada na categoria S5, que inclui diuréticos e agentes mascarantes.

O jogador de 30 anos afirma que usou um medicamento preventivo contra queda de cabelo que continha uma substância proibida. Desde que sofreu um câncer testicular, o atleta faz tratamento contra alopecia.

 

Álvarez foi diagnosticado com câncer em 2016 e, depois de passar por tratamento, voltou a jogar em 2017. Nesse mesmo ano, no entanto, sofreu uma recorrência da doença, mas conseguiu retornar aos gramados pela segunda vez em 2018.

Yeray aceitou uma suspensão provisória voluntária a partir de 2 de junho, data que servirá como referência para o cumprimento da punição. Segundo a Uefa, a violação foi considerada não intencional.

De acordo com o regulamento antidopagem da entidade, Yeray poderá retornar aos treinamentos com seu clube em 2 de fevereiro de 2026, dois meses antes do fim do período de inelegibilidade. Com a decisão, o Athletic Bilbao perde um de seus defensores até a reta final da temporada 2025/26.

