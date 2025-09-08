A- A+

FUTEBOL Zagueiro espanhol pega 10 meses de suspensão por uso de remédio contra calvície após tratar câncer Yeray Álvarez testou positivo para canrenona após partida da Liga Europa em maio

O zagueiro espanhol Yeray Álvarez, do Athletic Bilbao, foi suspenso por 10 meses pela Uefa após ter sido flagrado em um exame antidoping realizado durante a Liga Europa após jogo contra o Manchester United. A decisão foi tomada em reunião do órgão disciplinar da entidade em 19 de agosto, e a punição é válida até 2 de abril de 2026.

O caso teve início em 1º de maio de 2025, quando Yeray foi submetido a um controle antidopagem após uma partida da competição europeia. A análise detectou, segundo o jornal espanhol Marca, a presença de canrenona, substância proibida pela Agência Mundial Antidoping (AMA) classificada na categoria S5, que inclui diuréticos e agentes mascarantes.

O jogador de 30 anos afirma que usou um medicamento preventivo contra queda de cabelo que continha uma substância proibida. Desde que sofreu um câncer testicular, o atleta faz tratamento contra alopecia.





Álvarez foi diagnosticado com câncer em 2016 e, depois de passar por tratamento, voltou a jogar em 2017. Nesse mesmo ano, no entanto, sofreu uma recorrência da doença, mas conseguiu retornar aos gramados pela segunda vez em 2018.

Yeray aceitou uma suspensão provisória voluntária a partir de 2 de junho, data que servirá como referência para o cumprimento da punição. Segundo a Uefa, a violação foi considerada não intencional.

De acordo com o regulamento antidopagem da entidade, Yeray poderá retornar aos treinamentos com seu clube em 2 de fevereiro de 2026, dois meses antes do fim do período de inelegibilidade. Com a decisão, o Athletic Bilbao perde um de seus defensores até a reta final da temporada 2025/26.

