Futebol Zagueiro ex-Flamengo 'não convence' na França após transferência milionária, diz jornal Otávio soma 13 jogos na temporada e foi expulso logo no terceiro compromisso

Revelado na base do Flamengo, o zagueiro Otávio vive um início de trajetória abaixo das expectativas no Paris FC. Contratado no último verão europeu junto ao Porto por 17 milhões de euros, o brasileiro de 23 anos ainda não conseguiu se firmar no clube francês, recém-promovido à Ligue 1.

Segundo o jornal L’Équipe, as atuações do defensor têm frustrado a comissão técnica do Paris FC, especialmente pelo alto investimento feito para tirá-lo do futebol português. O time ocupa atualmente a 14ª colocação do Campeonato Francês, e o rendimento do setor defensivo tem sido motivo de preocupação.

Apesar das críticas internas, a diretoria do clube ainda aposta no potencial do jogador. Até aqui, Otávio disputou 13 partidas na temporada, mas carrega um episódio que pesou negativamente: foi expulso logo em seu terceiro jogo com a camisa do Paris FC.

Nos últimos compromissos, o brasileiro chegou a ser titular em três partidas consecutivas, numa tentativa da comissão técnica de dar sequência e confiança ao atleta. Ainda assim, o clube avalia ajustes no sistema defensivo para ajudá-lo a render melhor.

Uma das alternativas em estudo é a contratação de um zagueiro mais experiente para atuar ao lado de Otávio no miolo da defesa, oferecendo maior equilíbrio e liderança ao setor. A expectativa é que a presença de um parceiro mais rodado facilite a adaptação do ex-Flamengo ao futebol francês e reduza a pressão imediata sobre seu desempenho.

