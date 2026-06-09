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COPA DO MUNDO Zagueiro Ibañez diz estar pronto para jogar de lateral-direito na Seleção Brasileira Com as lesões de Éder Militão, que nem foi convocado, e de Wesley, cortado da competição, surge a chance do gaúcho de 27 anos ser o titular da seleção brasileira na estreia

Ibañez não estava no radar do técnico Carlo Ancelotti até os amistosos de março, contra França e Croácia, quando o jogador do Al-Ahli, da Arábia Saudita, mostrou que, além de zagueiro, pode ser uma opção para a lateral-direita da Seleção Brasileira.

Com as lesões de Éder Militão, que nem foi convocado para a Copa do Mundo, e de Wesley, cortado da competição, surge a chance do gaúcho de 27 anos ser o titular da Seleção Brasileira na estreia contra o Marrocos, no sábado, 13, no MetLife Stadium.



"Independentemente da posição em que eu for utilizado, me sinto pronto. Seja onde for, estarei preparado para representar o meu país. Como zagueiro ou lateral, me sinto pronto para atuar em qualquer uma dessas posições", disse Ibañez nesta terça-feira, 9, no hotel em que a seleção está hospedada em Basking Ridge, em Nova Jersey.



Danilo, jogador experiente de 34 anos, do Flamengo, é a outra opção para a lateral direita. No amistoso do final de semana passado contra o Egito, em Cleveland, Ibañez entrou como zagueiro, ao lado de Marquinhos, e após a lesão de Wesley foi Danilo que entrou na lateral, com boa atuação.





"Trabalhei forte na semana passada e também nesta semana, dando o meu melhor para estar o mais preparado possível para esse jogo de estreia. É o máximo que posso falar. Se eu fizer mais do que isso, depois fica ruim para mim", brincou.



Ibañez, que se destacou no Brasil pelo Fluminense, antes de ser vendido à Atalanta, da Itália, disse que não teve conversa específica com o técnico Carlo Ancelotti sobre jogar de lateral ou zagueiro.



"O mister (Ancelotti) é muito direto e objetivo. Dentro do grupo, ele esclarece bastante as coisas. Com o Danilo, o dia a dia também é muito bom, ele tira dúvidas dentro do grupo e também faz as duas funções. Mas não teve nenhuma conversa especial", disse o zagueiro e lateral.



Ao deixar a Roma, da Itália, onde se destacou para o futebol da Arábia Saudita, Ibañez admitiu que, por algum momento, temeu ficar fora do radar da seleção brasileira. São sete jogos de Ibañez pelo time principal do Brasil.

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