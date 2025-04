A- A+

Tricolor Zagueiro Matheus Vinícius afirma que Santa Cruz aprendeu com eliminações e projeta luta pelo acesso Tricolor enfrenta o Treze, em Campina Grande, no próximo domingo (20), pela estreia da Série D

O zagueiro Matheus Vinícius, titular da zaga do Santa Cruz, reconhece que o elenco aprendeu com as eliminações na Copa do Nordeste e Pernambucano e projeta um time mais preparado para as decisões na Série D, que começa neste domingo (20) para o Tricolor.

“Nós temos como lição as não conquistas dos nossos objetivos (Eliminações na Pré-Copa do Nordeste e Semifinal do Pernambucano), porque são através dos erros que a gente aprende certas coisas, que são devidas", comentou o defensor.

O Santa viaja para visitar o Treze em Campina Grande, pela estreia na Quarta Divisão. Prevendo uma disputa muito equilibrada, Matheus reforça que o objetivo do clube é único: conseguir o acesso à Série C.

“A Série D é uma competição muito difícil, são 64 times brigando por esse acesso, que são apenas quatro vagas. A gente sabe dessa responsabilidade, estamos trabalhando com o foco total no acesso", disse.

Preparação



Entre a eliminação no Pernambucano e o primeiro jogo no Brasileirão, o Santa Cruz participou de dois amistosos, mas saiu derrotados em ambos: 2x0 para o ASA, em Arapiraca, e 1x0 para o ABC, no Arruda.

Mesmo com os reveses, o zagueiro se mostrou tranquilo e afirma que os testes serviram para aprimorar o time.

“A gente não quer perder, independente se é em treino, amistoso ou em jogo. Ficamos tristes pelos resultados nos últimos amistosos, mas essas partidas são justamente para saber o que precisamos melhorar. Sabemos que é um aprendizado para buscarmos algo melhor e chegarmos mais preparados", garantiu.

Diante do Treze, também será a estreia em jogos oficiais do treinador Marcelo Cabo. Matheus Vinícius confidenciou que o nove técnico vem implementando um novo jeito de jogar e esperar mostrar isso logo.

“A chegada do professor Marcelo Cabo foi algo muito interessante para a gente. Ele incrementou um novo estilo de jogo, estamos pegando o jeito de jogo dele, estamos encaixando aos poucos, mas tenho total certeza que nesse primeiro jogo já vamos chegar preparados".







Veja também