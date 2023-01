Zagueiro Miranda anuncia aposentadoria do futebol

A- A+

O ex-zagueiro da seleção brasileira Miranda anunciou nesta quarta-feira sua aposentadoria do futebol, após quase duas décadas como profissional, em que defendeu clubes como São Paulo, Atlético de Madrid e Inter de Milão.

"Chegou o momento de dizer adeus", disse o zagueiro de 38 anos em um vídeo postado em suas redes sociais.

"Se o futebol fosse uma pessoa, depois de tudo que vivi, eu diria que foi emocionante, que a gente viveu uma coisa inexplicável, mas chegou o momento de ser o João Miranda. Eu como um seguidor do futebol vou continuar apaixonado, mas de uma forma diferente", acrescentou.

Jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia-2018, Miranda deixou o São Paulo em novembro, após o fim do Campeonato Brasileiro e depois de perder a final da Copa Sul-Americana para o equatoriano Independiente del Valle.

O zagueiro voltou ao tricolor paulista em março de 2021, onde é ídolo por ter feito parte do elenco que conquistou três Brasileiros consecutivos (2006, 2007 e 2008).

Depois de boas atuações pelo São Paulo, de onde foi convocado pela primeira vez para a Seleção, Miranda assinou com o Atlético de Madrid em julho de 2011, formando uma defesa marcante ao lado do compatriota Filipe Luís, do espanhol Juanfran Torres e do uruguaio Diego Godin.

Com os 'colchoneros' de Diego Simeone conquistou cinco títulos: a Copa do Rei (2013) e a Liga e Supercopa da Espanha (2014), além da Liga Europa e a Supercopa da Europa em 2012.

Em seguida, passou pela Inter de Milão (2015-19) e pelo chinês Jiangsu Suning (2019-21) antes de retornar ao Brasil, onde estreou como profissional no Coritiba em 2004.

